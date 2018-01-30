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Виктория Романец накинулась с оскорблениями на Дмитрия Тарасова и его жену

Вчера, 14:45
Накануне футболист Дмитрия Тарасова обвенчался со своей любимой, моделью Анастасией Костенко.

Виктория Романец накинулась с оскорблениями на Дмитрия Тарасова и его жену
Эта новость шокировала многих пользователей Сети, особенно тех, кто поддерживает его бывшую жену Ольгу Бузову. Звезда телепроекта "Дом-2" Виктория Романец не смогла сдержаться и накинулась с оскорблениями на Дмитрия и его новоиспеченную жену Анастасию.

Виктория Романец накинулась с оскорблениями на Дмитрия Тарасова и его жену


«Футболисты тупые сами по себе. Думаю, в этих отношениях Костенко — и шея, и голова. Они даже смеются все одинаково, эти футбики. Как идиоты — «гыыыы». В итоге спиваются. Я бы не хотела себе мужа футболиста. После 30 они уже на донышке, тянуть придется все самой. И они не приспособлены к жизни вообще, кроме футбола ничего не умеют.

Виктория Романец накинулась с оскорблениями на Дмитрия Тарасова и его жену


Думаю, Костенко клюнула на красивую жизнь, — считает Виктория. — Я ж встречалась долго с таким же дятлом. В итоге почти 30 лет ему, а толку? Никто о нем не знает. Тарасов, как и Гриценко сейчас, хорошо на Ольге выезжал. Хорошо, что он строит свою жизнь подальше от нее».

Напомним, что Виктория является близкой подругой Бузовой, видимо таким образом она пыталась поддержать Ольгу и раскритиковала Тарасова.

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Ключевые слова: Виктория Романец, Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко, Ольга Бузова

Количество просмотров: 3 445
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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