Виктория Романец накинулась с оскорблениями на Дмитрия Тарасова и его жену

Эта новость шокировала многих пользователей Сети, особенно тех, кто поддерживает его бывшую жену Ольгу Бузову. Звезда телепроекта "Дом-2" Виктория Романец не смогла сдержаться и накинулась с оскорблениями на Дмитрия и его новоиспеченную жену Анастасию.«Футболисты тупые сами по себе. Думаю, в этих отношениях Костенко — и шея, и голова. Они даже смеются все одинаково, эти футбики. Как идиоты — «гыыыы». В итоге спиваются. Я бы не хотела себе мужа футболиста. После 30 они уже на донышке, тянуть придется все самой. И они не приспособлены к жизни вообще, кроме футбола ничего не умеют.Думаю, Костенко клюнула на красивую жизнь, — считает Виктория. — Я ж встречалась долго с таким же дятлом. В итоге почти 30 лет ему, а толку? Никто о нем не знает. Тарасов, как и Гриценко сейчас, хорошо на Ольге выезжал. Хорошо, что он строит свою жизнь подальше от нее».Напомним, что Виктория является близкой подругой Бузовой, видимо таким образом она пыталась поддержать Ольгу и раскритиковала Тарасова.