Анджелина Джоли с детьми посетила лагерь беженцев

Нынешняя поездка актрисы стала одним из многих визитов в зоны конфликтов и горячие точки по всему миру. Миротворческая деятельность Джоли началась после того, как в 2001 году она была названа послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Звезда уже пожертвовала миллионы долларов на гуманитарную помощь, а также добилась улучшения условий жизни и снабжения беженцев в разных лагерях.На днях Анджелина вместе с дочерьми Шайло и Захарой прибыла в Иорданию, где расположен один из крупнейших лагерей для бежавших от войны в соседней Сирии. Основной целью визита актрисы стал проект поддержки прав женщин и возможности образования для девочек в подобных лагерях.