На днях Анджелина вместе с дочерьми Шайло и Захарой прибыла в Иорданию, где расположен один из крупнейших лагерей для бежавших от войны в соседней Сирии. Основной целью визита актрисы стал проект поддержки прав женщин и возможности образования для девочек в подобных лагерях.
Анджелина Джоли с детьми посетила лагерь беженцев
Вчера, 20:38
Голливудская звезда Анджелина Джоли в компании дочерей навестила сирийских беженцев.
Нынешняя поездка актрисы стала одним из многих визитов в зоны конфликтов и горячие точки по всему миру. Миротворческая деятельность Джоли началась после того, как в 2001 году она была названа послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Звезда уже пожертвовала миллионы долларов на гуманитарную помощь, а также добилась улучшения условий жизни и снабжения беженцев в разных лагерях.
На днях Анджелина вместе с дочерьми Шайло и Захарой прибыла в Иорданию, где расположен один из крупнейших лагерей для бежавших от войны в соседней Сирии. Основной целью визита актрисы стал проект поддержки прав женщин и возможности образования для девочек в подобных лагерях.
На днях Анджелина вместе с дочерьми Шайло и Захарой прибыла в Иорданию, где расположен один из крупнейших лагерей для бежавших от войны в соседней Сирии. Основной целью визита актрисы стал проект поддержки прав женщин и возможности образования для девочек в подобных лагерях.
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Ключевые слова: Анджелина Джоли
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Количество просмотров: 3 237
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, zimbio.com, breitbart.com
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Автор фото: instagram, zimbio.com, breitbart.com
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