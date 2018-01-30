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Анджелина Джоли с детьми посетила лагерь беженцев

Вчера, 20:38
Голливудская звезда Анджелина Джоли в компании дочерей навестила сирийских беженцев.

Анджелина Джоли с детьми посетила лагерь беженцев
Нынешняя поездка актрисы стала одним из многих визитов в зоны конфликтов и горячие точки по всему миру. Миротворческая деятельность Джоли началась после того, как в 2001 году она была названа послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Звезда уже пожертвовала миллионы долларов на гуманитарную помощь, а также добилась улучшения условий жизни и снабжения беженцев в разных лагерях.

Анджелина Джоли с детьми посетила лагерь беженцев


Анджелина Джоли с детьми посетила лагерь беженцев


Анджелина Джоли с детьми посетила лагерь беженцев


На днях Анджелина вместе с дочерьми Шайло и Захарой прибыла в Иорданию, где расположен один из крупнейших лагерей для бежавших от войны в соседней Сирии. Основной целью визита актрисы стал проект поддержки прав женщин и возможности образования для девочек в подобных лагерях.

Анджелина Джоли с детьми посетила лагерь беженцев


Анджелина Джоли с детьми посетила лагерь беженцев


Анджелина Джоли с детьми посетила лагерь беженцев

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 3 237
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, zimbio.com, breitbart.com

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