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Бывший муж Виктории Берниковой обвинил ее в наглой лжи

Сегодня, 09:09
Звезда популярного реалити-шоу "Дом-2" Виктория Берникова рассталась со своим супругом Леонидом Плащинским, обвинив его в побоях.

Бывший муж Виктории Берниковой обвинил ее в наглой лжи
Недавно же мужчина связался с журналистами и раскрыл правду об его отношениях с Викторией. По словам Леонида, экс-супруга нагло врет, а сам он счастлив в новых отношениях.

Бывший муж Виктории Берниковой обвинил ее в наглой лжи


«Виктория любит приукрасить реальность. Мы никогда не оформляли отношения. Я хотел тихо расписаться, но Вике нужна была шумная церемония с приглашенными героями «Дома - 2» и журналистами. Мать моего ребенка рассказывала прессе о том, что мы были женаты, но это не так. Ей нравилось рисовать красивую картинку. Такая супруга мне не нужна. Сейчас у меня новая любовь - я встречаюсь с талантливой певицей из Ростова, мы очень счастливы», - сообщил мужчина.

Также по словам Плащинского, салон красоты был открыт на его деньги, но он решил оставить бизнес бывшей жене, чтобы обеспечить своего сына.

Бывший муж Виктории Берниковой обвинил ее в наглой лжи

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Ключевые слова: Виктория Берникова

Количество просмотров: 2 639
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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