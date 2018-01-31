Бывший муж Виктории Берниковой обвинил ее в наглой лжи

Недавно же мужчина связался с журналистами и раскрыл правду об его отношениях с Викторией. По словам Леонида, экс-супруга нагло врет, а сам он счастлив в новых отношениях.«Виктория любит приукрасить реальность. Мы никогда не оформляли отношения. Я хотел тихо расписаться, но Вике нужна была шумная церемония с приглашенными героями «Дома - 2» и журналистами. Мать моего ребенка рассказывала прессе о том, что мы были женаты, но это не так. Ей нравилось рисовать красивую картинку. Такая супруга мне не нужна. Сейчас у меня новая любовь - я встречаюсь с талантливой певицей из Ростова, мы очень счастливы», - сообщил мужчина.Также по словам Плащинского, салон красоты был открыт на его деньги, но он решил оставить бизнес бывшей жене, чтобы обеспечить своего сына.