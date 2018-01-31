Настасья Самбурская не побоялась дать отпор преследователю

Настасья вместе со съемочной группы была в Волгограде. В итоге их машину два дня преследовал какой-то неизвестный мужчина, скрыв свои номера. Настасья устала это терпеть и сама разобралась с мужчиной.«Ревизорро требует много мужества. На съемках в Волгограде меня со съемочной группой целых два дня преследовал автомобиль с закрытыми номерами. Кто и зачем, не могу даже предположить. Под конец мое терпение лопнуло, мы остановили машину, и я собрала все силы - и сама пошла в атаку. Как и ожидалось, преследователь растерялся и не ожидал такого напора от своей «жертвы». Слежка прекратилась, но на всякий случай и номера машины (собственноручно содрала с них снег) и его внешность у меня сохранены. Дорогие мои, берегите себя!» - поделилась Самбурская с фолловерами.Напомним, что недавно появилась информация о том, что на Настасью и съемочную группу в одном из кафе накинулись, но телеведущая успела спрятаться.