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Настасья Самбурская не побоялась дать отпор преследователю

Сегодня, 09:17
С недавних пор передачу "Ревизорро" ведет актриса Настасья Самбурская, которая заняла место Елены Летучей.

Настасья Самбурская не побоялась дать отпор преследователю
Настасья вместе со съемочной группы была в Волгограде. В итоге их машину два дня преследовал какой-то неизвестный мужчина, скрыв свои номера. Настасья устала это терпеть и сама разобралась с мужчиной.

Настасья Самбурская не побоялась дать отпор преследователю


«Ревизорро требует много мужества. На съемках в Волгограде меня со съемочной группой целых два дня преследовал автомобиль с закрытыми номерами. Кто и зачем, не могу даже предположить. Под конец мое терпение лопнуло, мы остановили машину, и я собрала все силы - и сама пошла в атаку. Как и ожидалось, преследователь растерялся и не ожидал такого напора от своей «жертвы». Слежка прекратилась, но на всякий случай и номера машины (собственноручно содрала с них снег) и его внешность у меня сохранены. Дорогие мои, берегите себя!» - поделилась Самбурская с фолловерами.

Напомним, что недавно появилась информация о том, что на Настасью и съемочную группу в одном из кафе накинулись, но телеведущая успела спрятаться.

Настасья Самбурская не побоялась дать отпор преследователю

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Ключевые слова: Настасья Самбурская

Количество просмотров: 3 367
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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