Елена Захарова не переставала верить в чудо после потери первого ребенка

В недавнем интервью Елена рассказала, как смогла пережить смерть 8-месячной дочери семь лет назад. По словам актрисы, она не переставала верить и просить еще одного ребенка.«Мне многие говорили, что у тебя обязательно все будет. Все. И я верила. Но все равно это сразу не происходит. Знаете, как бывает, люди ходят в храм, но им не дается почему-то, и они перестают просить. Они считают, наверное, что их не слышат или еще что-то. Но я молилась и просила. Я понимала: сейчас мне не дается – значит, пока не время. Я старалась себя убеждать, что все будет», – поведала Захарова в интервью.Напомним, что дочка актрисы скончалась из-за острой вирусной инфекции, а вскоре после этого Елену бросил гражданский муж.