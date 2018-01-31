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Елена Захарова не переставала верить в чудо после потери первого ребенка

Сегодня, 09:29
В декабре прошлого года известная актриса Елена Захарова стала мамой, родив очаровательную дочку.

Елена Захарова не переставала верить в чудо после потери первого ребенка
В недавнем интервью Елена рассказала, как смогла пережить смерть 8-месячной дочери семь лет назад. По словам актрисы, она не переставала верить и просить еще одного ребенка.

Елена Захарова не переставала верить в чудо после потери первого ребенка


«Мне многие говорили, что у тебя обязательно все будет. Все. И я верила. Но все равно это сразу не происходит. Знаете, как бывает, люди ходят в храм, но им не дается почему-то, и они перестают просить. Они считают, наверное, что их не слышат или еще что-то. Но я молилась и просила. Я понимала: сейчас мне не дается – значит, пока не время. Я старалась себя убеждать, что все будет», – поведала Захарова в интервью.

Напомним, что дочка актрисы скончалась из-за острой вирусной инфекции, а вскоре после этого Елену бросил гражданский муж.

Елена Захарова не переставала верить в чудо после потери первого ребенка

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Ключевые слова: Елена Захарова

Количество просмотров: 2 730
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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