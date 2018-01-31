Роман Гриценко вызвал на бой Тимура Батрутдинова

Некоторое время назад Ольга отдыхала в Таиланде и проводила много времени в компании Тимура Батрутдинова. На днях Роман записал видео, в котором вызвал на бой Батрутдинова.«Я не верю в роман между ними. Считаю, что это пиар и не более того. Все-таки люди дружат 13 лет, а тут у них вдруг вспыхнула искра… – заявил молодой человек. – Мне мало в это верится. Но мне неприятно, причем сильно. Я тут сидел, ждал Олю, писал ей песни, а она кайфовала с Батрутдиновым в Таиланде. Батрутдинов, это моя женщина. Я вызываю тебя на бой, только ты и я. Двенадцать раундов, кулачный бой. Если ты мужчина, то примешь этот вызов. Я все сказал».Напомним, что недавно стало известно о многочисленных изменах Романа, но он не теряет надежды завоевать сердце Бузовой.