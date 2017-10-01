Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Зрители могут не увидеть новый фильм Вуди Аллена из-за громкого скандала

Вчера, 21:09
Новая лента знаменитого режиссера Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке" может остаться без проката.

Зрители могут не увидеть новый фильм Вуди Аллена из-за громкого скандала
На фоне грандиозного мирового скандала с сексуальными домогательствами, начавшегося в Голливуде с Харви Вайнштейна, "всплыла" неприятная история с Вуди Алленом - его падчерица Дилан Фэрроу обвинила режиссера в растлении. После скандального признания от Аллена отвернулось множество его коллег по киноцеху.

Зрители могут не увидеть новый фильм Вуди Аллена из-за громкого скандала


Некоторые актеры, сыгравшие в последнем фильме 82-летнего режиссера "Дождливый день в Нью-Йорке", уже извинились перед общественностью за то, что согласились сниматься у Вуди. Компании отказываются осуществлять рекламную кампанию ленты, а без такой поддержки фильм (если он всё-таки дойдет до кинотеатров) вряд ли окупится. Однако некоторые звезды всё же поддержали Аллена, посчитав все обвинения надуманными. Сам режиссер также отрицает, что домогался Фэрроу.

Зрители могут не увидеть новый фильм Вуди Аллена из-за громкого скандала

← Павел Майков жёстко раскритиковал сер... Джессика Альба очаровала сеть свежим ... →

Ключевые слова: Вуди Аллен

Количество просмотров: 1 534
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, the sun

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Бейонсе и Джей Зи показали первое совместное фото после грандиозного скандала
Бьорк поведала о домогательствах со стороны известного режиссера
Сьюзан Сарандон высказалась по поводу сексуальной связи Вуди Аллена с ребенком
Ребекка Холл
Самое популярное за неделю
Комментарии

Дженнифер Лопес вышла в свет в невероятно коротком наряде Певица Дженнифер Лопес удивила публику ультракоротким платьем.
Родные Энрике Иглесиаса впервые рассказали о новорожденных детях певца Певец Энрике Иглесиас и его возлюбленная Анна Курникова впервые стали родителями в минувшем декабре.
Пэрис Хилтон поразила поклонников перевоплощением в Ким Кардашьян Светская львица Пэрис Хилтон неожиданно примерила образ скандальной Ким Кардашьян.
Джессика Альба очаровала сеть свежим фото новорожденного сына Сыну актрисы Джессики Альба сегодня исполнился один месяц.
Зрители могут не увидеть новый фильм Вуди Аллена из-за громкого скандала Новая лента знаменитого режиссера Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке" может остаться без проката.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.