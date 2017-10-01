Некоторые актеры, сыгравшие в последнем фильме 82-летнего режиссера "Дождливый день в Нью-Йорке", уже извинились перед общественностью за то, что согласились сниматься у Вуди. Компании отказываются осуществлять рекламную кампанию ленты, а без такой поддержки фильм (если он всё-таки дойдет до кинотеатров) вряд ли окупится. Однако некоторые звезды всё же поддержали Аллена, посчитав все обвинения надуманными. Сам режиссер также отрицает, что домогался Фэрроу.
Зрители могут не увидеть новый фильм Вуди Аллена из-за громкого скандала
Вчера, 21:09
Новая лента знаменитого режиссера Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке" может остаться без проката.
На фоне грандиозного мирового скандала с сексуальными домогательствами, начавшегося в Голливуде с Харви Вайнштейна, "всплыла" неприятная история с Вуди Алленом - его падчерица Дилан Фэрроу обвинила режиссера в растлении. После скандального признания от Аллена отвернулось множество его коллег по киноцеху.
Некоторые актеры, сыгравшие в последнем фильме 82-летнего режиссера "Дождливый день в Нью-Йорке", уже извинились перед общественностью за то, что согласились сниматься у Вуди. Компании отказываются осуществлять рекламную кампанию ленты, а без такой поддержки фильм (если он всё-таки дойдет до кинотеатров) вряд ли окупится. Однако некоторые звезды всё же поддержали Аллена, посчитав все обвинения надуманными. Сам режиссер также отрицает, что домогался Фэрроу.
Некоторые актеры, сыгравшие в последнем фильме 82-летнего режиссера "Дождливый день в Нью-Йорке", уже извинились перед общественностью за то, что согласились сниматься у Вуди. Компании отказываются осуществлять рекламную кампанию ленты, а без такой поддержки фильм (если он всё-таки дойдет до кинотеатров) вряд ли окупится. Однако некоторые звезды всё же поддержали Аллена, посчитав все обвинения надуманными. Сам режиссер также отрицает, что домогался Фэрроу.
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Ключевые слова: Вуди Аллен
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Количество просмотров: 1 534
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, the sun
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Автор фото: instagram, the sun
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