Зрители могут не увидеть новый фильм Вуди Аллена из-за громкого скандала

На фоне грандиозного мирового скандала с сексуальными домогательствами, начавшегося в Голливуде с Харви Вайнштейна, "всплыла" неприятная история с Вуди Алленом - его падчерица Дилан Фэрроу обвинила режиссера в растлении. После скандального признания от Аллена отвернулось множество его коллег по киноцеху.Некоторые актеры, сыгравшие в последнем фильме 82-летнего режиссера "Дождливый день в Нью-Йорке", уже извинились перед общественностью за то, что согласились сниматься у Вуди. Компании отказываются осуществлять рекламную кампанию ленты, а без такой поддержки фильм (если он всё-таки дойдет до кинотеатров) вряд ли окупится. Однако некоторые звезды всё же поддержали Аллена, посчитав все обвинения надуманными. Сам режиссер также отрицает, что домогался Фэрроу.