Но определённое сходство всё же есть. После съемки Пэрис призналась, что ей было очень весело в роли клона Ким. Напомним, что Хилтон и Кардашьян долгое время были в серьезной ссоре - до того, как стать знаменитостью, Ким фактически была у Пэрис "девочкой на побегушках". Но как только её популярность пошла вверх, дружбе с Хилтон пришёл конец.
Пэрис Хилтон поразила поклонников перевоплощением в Ким Кардашьян
Вчера, 23:39
Светская львица Пэрис Хилтон неожиданно примерила образ скандальной Ким Кардашьян.
На такую "жертву" Пэрис пошла ради участия в рекламной кампании новой коллекции супруга Ким Канье Уэста. Хилтон предложили стать Ким Кардашьян. Звезда примерила несколько образов Ким, однако ей, конечно же, не хватило пышных форм для полного перевоплощения в эпатажную диву.
Но определённое сходство всё же есть. После съемки Пэрис призналась, что ей было очень весело в роли клона Ким. Напомним, что Хилтон и Кардашьян долгое время были в серьезной ссоре - до того, как стать знаменитостью, Ким фактически была у Пэрис "девочкой на побегушках". Но как только её популярность пошла вверх, дружбе с Хилтон пришёл конец.
Но определённое сходство всё же есть. После съемки Пэрис призналась, что ей было очень весело в роли клона Ким. Напомним, что Хилтон и Кардашьян долгое время были в серьезной ссоре - до того, как стать знаменитостью, Ким фактически была у Пэрис "девочкой на побегушках". Но как только её популярность пошла вверх, дружбе с Хилтон пришёл конец.
← Джессика Альба очаровала сеть свежим ... Родные Энрике Иглесиаса впервые расск... →
Ключевые слова: Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян
Количество просмотров: 741
Количество просмотров: 741
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: eonline, wmagazine, people.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: eonline, wmagazine, people.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Дженнифер Лопес вышла в свет в невероятно коротком наряде Певица Дженнифер Лопес удивила публику ультракоротким платьем.
Родные Энрике Иглесиаса впервые рассказали о новорожденных детях певца Певец Энрике Иглесиас и его возлюбленная Анна Курникова впервые стали родителями в минувшем декабре.
Пэрис Хилтон поразила поклонников перевоплощением в Ким Кардашьян Светская львица Пэрис Хилтон неожиданно примерила образ скандальной Ким Кардашьян.
Джессика Альба очаровала сеть свежим фото новорожденного сына Сыну актрисы Джессики Альба сегодня исполнился один месяц.
Загрузка...