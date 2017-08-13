Пэрис Хилтон поразила поклонников перевоплощением в Ким Кардашьян

На такую "жертву" Пэрис пошла ради участия в рекламной кампании новой коллекции супруга Ким Канье Уэста. Хилтон предложили стать Ким Кардашьян. Звезда примерила несколько образов Ким, однако ей, конечно же, не хватило пышных форм для полного перевоплощения в эпатажную диву.Но определённое сходство всё же есть. После съемки Пэрис призналась, что ей было очень весело в роли клона Ким. Напомним, что Хилтон и Кардашьян долгое время были в серьезной ссоре - до того, как стать знаменитостью, Ким фактически была у Пэрис "девочкой на побегушках". Но как только её популярность пошла вверх, дружбе с Хилтон пришёл конец.