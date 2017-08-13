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Пэрис Хилтон поразила поклонников перевоплощением в Ким Кардашьян

Вчера, 23:39
Светская львица Пэрис Хилтон неожиданно примерила образ скандальной Ким Кардашьян.

Пэрис Хилтон поразила поклонников перевоплощением в Ким Кардашьян
На такую "жертву" Пэрис пошла ради участия в рекламной кампании новой коллекции супруга Ким Канье Уэста. Хилтон предложили стать Ким Кардашьян. Звезда примерила несколько образов Ким, однако ей, конечно же, не хватило пышных форм для полного перевоплощения в эпатажную диву.

Пэрис Хилтон поразила поклонников перевоплощением в Ким Кардашьян


Пэрис Хилтон поразила поклонников перевоплощением в Ким Кардашьян


Пэрис Хилтон поразила поклонников перевоплощением в Ким Кардашьян


Но определённое сходство всё же есть. После съемки Пэрис призналась, что ей было очень весело в роли клона Ким. Напомним, что Хилтон и Кардашьян долгое время были в серьезной ссоре - до того, как стать знаменитостью, Ким фактически была у Пэрис "девочкой на побегушках". Но как только её популярность пошла вверх, дружбе с Хилтон пришёл конец.

Пэрис Хилтон поразила поклонников перевоплощением в Ким Кардашьян

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Ключевые слова: Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян

Количество просмотров: 741
Автор: Katarina

Автор фото: eonline, wmagazine, people.com

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