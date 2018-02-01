Кирстен Данст официально сообщила о своей беременности, снявшись в новой фотосессии

На фотографиях можно было заметить, что под объемными нарядами проступает немного округлившийся живот, хотя сама актриса отказывалась комментировать данную информацию. Недавно же она приняла участие в новой фотосессии, таким образом подтвердив свое интересное положение.На снимках Кирстен запечатлена в платье, которое демонстрирует уже довольно внушительный живот. По информации, ребенок должен появиться на свет этим летом.