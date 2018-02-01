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Кирстен Данст официально сообщила о своей беременности, снявшись в новой фотосессии

Сегодня, 09:27
Вот уже больше месяца в Сети обсуждается возможная беременность знаменитой актрисы Кирстен Данст.

Кирстен Данст официально сообщила о своей беременности, снявшись в новой фотосессии
На фотографиях можно было заметить, что под объемными нарядами проступает немного округлившийся живот, хотя сама актриса отказывалась комментировать данную информацию. Недавно же она приняла участие в новой фотосессии, таким образом подтвердив свое интересное положение.

Кирстен Данст официально сообщила о своей беременности, снявшись в новой фотосессии


На снимках Кирстен запечатлена в платье, которое демонстрирует уже довольно внушительный живот. По информации, ребенок должен появиться на свет этим летом.

Кирстен Данст официально сообщила о своей беременности, снявшись в новой фотосессии

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Ключевые слова: Кирстен Данст

Количество просмотров: 884
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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