На снимках Кирстен запечатлена в платье, которое демонстрирует уже довольно внушительный живот. По информации, ребенок должен появиться на свет этим летом.
Кирстен Данст официально сообщила о своей беременности, снявшись в новой фотосессии
Сегодня, 09:27
Вот уже больше месяца в Сети обсуждается возможная беременность знаменитой актрисы Кирстен Данст.
На фотографиях можно было заметить, что под объемными нарядами проступает немного округлившийся живот, хотя сама актриса отказывалась комментировать данную информацию. Недавно же она приняла участие в новой фотосессии, таким образом подтвердив свое интересное положение.
На снимках Кирстен запечатлена в платье, которое демонстрирует уже довольно внушительный живот. По информации, ребенок должен появиться на свет этим летом.
На снимках Кирстен запечатлена в платье, которое демонстрирует уже довольно внушительный живот. По информации, ребенок должен появиться на свет этим летом.
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Ключевые слова: Кирстен Данст
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Количество просмотров: 884
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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