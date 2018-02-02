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Анна Седокова поведала о том, как отнеслись дети к ее отношениям с тираном

Сегодня, 09:08
Некоторое время назад популярная певица Анна Седокова ужаснула своих поклонников рассказом о том, что она встречалась с тираном, который ее унижал и мучил.

Анна Седокова поведала о том, как отнеслись дети к ее отношениям с тираном
Многие подписчицы решили, что именно этот человек является отцом одного из ее детей. В итоге Анна решила объясниться, заявив, что тогда она еще не была мамой.

Анна Седокова поведала о том, как отнеслись дети к ее отношениям с тираном


«Вы меня спросили — А как же дети? После моего сложного поста о том, как я убегала от человека, который меня эмоционально держал и унижал в прессе были тысячи предположений и если хотите, я расскажу вам. Деток у меня тогда ещё не было. Я была сама маленькой девятнадцатилетней девочкой и совсем ничего не понимала. К маме не пойдёшь уже жаловаться, вроде взрослая, а подругам не до этого. Он был старше меня и умнее. Ему было легко мною управлять и я до сих пор не понимаю, как мне все же удалось. Я прочитала ваши письма и я представляю, через что вы прошли и как через это сложно идти с малышом на руках. Или двумя», — сообщила исполнительница.

Напомним, что Анна является многодетной мамой, и одна воспитывает троих детей, двух дочерей и маленького сына.

Анна Седокова поведала о том, как отнеслись дети к ее отношениям с тираном

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 1 287
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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