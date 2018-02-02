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Игорь Николаев гордится успехами своей супруги

Сегодня, 09:47
Супруга популярного певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова недавно поступила в ГИТИС.

Игорь Николаев гордится успехами своей супруги
Многие пользователи Сети раскритиковали молодую маму, заявив что ей просто нечем заняться. Но вот Николаева первые успехи его супруги привели в восторг.

Игорь Николаев гордится успехами своей супруги


«Ну вот, теперь понятно, зачем Юля поступила в ГИТИС: сочинила и записала песню, сколотила съемочную группу единомышленников из однокурсников, — и вот, пожалуйста, плод их совместного творчества, который я, так же как и вы, увидел только в "Инстаграме"!) Поэтому мне остается только лайкнуть и репостнуть!) Ну и, конечно, мы с Никой хотим пожелать нашей мамочке Юлечке успехов в учебе и в творчестве», — поведал исполнитель в Инстаграм.

Напомним, что Проскурякова и Николаев воспитывают очаровательную дочку. Фолловеры очень часто обрушиваются с критикой на Юлию, но она старается на них не реагировать.

Игорь Николаев гордится успехами своей супруги

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Ключевые слова: Игорь Николаев, Юлия Проскурякова

Количество просмотров: 4 212
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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