Игорь Николаев гордится успехами своей супруги

Многие пользователи Сети раскритиковали молодую маму, заявив что ей просто нечем заняться. Но вот Николаева первые успехи его супруги привели в восторг.«Ну вот, теперь понятно, зачем Юля поступила в ГИТИС: сочинила и записала песню, сколотила съемочную группу единомышленников из однокурсников, — и вот, пожалуйста, плод их совместного творчества, который я, так же как и вы, увидел только в "Инстаграме"!) Поэтому мне остается только лайкнуть и репостнуть!) Ну и, конечно, мы с Никой хотим пожелать нашей мамочке Юлечке успехов в учебе и в творчестве», — поведал исполнитель в Инстаграм.Напомним, что Проскурякова и Николаев воспитывают очаровательную дочку. Фолловеры очень часто обрушиваются с критикой на Юлию, но она старается на них не реагировать.