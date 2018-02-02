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Джессика Бил не смогла скрыть своих чувств к Джастину Тимберлейку

Сегодня, 10:01
Вчера, 1 февраля, день рождения отмечал знаменитый певец и актер Джастин Тимберлейк, которому исполнилось 37 лет.

Джессика Бил не смогла скрыть своих чувств к Джастину Тимберлейку
Первой поздравила именинника его супруга Джессика Бил. Она разместила в своем микроблоге трогательное фото с мужем и в подписи поздравила любимого с днем рождения.

Джессика Бил не смогла скрыть своих чувств к Джастину Тимберлейку


«Эта фотография лучше тысячи слов. И это здорово, потому что их не хватит, чтобы выразить всю мою любовь и уважение к тебе. Нас ждет очень захватывающий год впереди. Я так горжусь тем, чего ты добился, и тем, что ждет тебя впереди. Ты папа-ниндзя. Ты суперпапа. Я люблю тебя. Я рядом, твоя фанатка номер один. С днем рождения, мой любимый. И давай отметим это как следует в эти выходные», - подписала фото Джессика.

Стоит отметить, что супруги женаты уже более пяти лет, а почти три года назад у них родился сын Сайлас.

Джессика Бил не смогла скрыть своих чувств к Джастину Тимберлейку

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Ключевые слова: Джастин Тимберлейк, Джессика Бил

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, 24smi.org

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