Джессика Бил не смогла скрыть своих чувств к Джастину Тимберлейку

Первой поздравила именинника его супруга Джессика Бил. Она разместила в своем микроблоге трогательное фото с мужем и в подписи поздравила любимого с днем рождения.«Эта фотография лучше тысячи слов. И это здорово, потому что их не хватит, чтобы выразить всю мою любовь и уважение к тебе. Нас ждет очень захватывающий год впереди. Я так горжусь тем, чего ты добился, и тем, что ждет тебя впереди. Ты папа-ниндзя. Ты суперпапа. Я люблю тебя. Я рядом, твоя фанатка номер один. С днем рождения, мой любимый. И давай отметим это как следует в эти выходные», - подписала фото Джессика.Стоит отметить, что супруги женаты уже более пяти лет, а почти три года назад у них родился сын Сайлас.