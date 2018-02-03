Недавно же выяснилось, что Илон и Эмбер поняли, что им гораздо лучше по отдельности, чем вместе. За полгода чувства успели остынуть, и теперь уже пара не видит смысла в продолжении романа.
Эмбер Херд снова поставила точку в отношениях с Илоном Маском
Сегодня, 13:09
В конце лета прошлого года появилась информация о расставании актрисы Эмбер Херд со своим возлюбленным, миллиардером Илоном Маском.
В декабре же стало известно о воссоединении влюбленных, видимо у них еще остались чувства друг к другу. Новый год пара отпраздновала вместе, да и нередко их можно было увидеть в компании друг друга на публике.
Недавно же выяснилось, что Илон и Эмбер поняли, что им гораздо лучше по отдельности, чем вместе. За полгода чувства успели остынуть, и теперь уже пара не видит смысла в продолжении романа.
Недавно же выяснилось, что Илон и Эмбер поняли, что им гораздо лучше по отдельности, чем вместе. За полгода чувства успели остынуть, и теперь уже пара не видит смысла в продолжении романа.
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Ключевые слова: Эмбер Херд
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Количество просмотров: 598
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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