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Эмбер Херд снова поставила точку в отношениях с Илоном Маском

Сегодня, 13:09
В конце лета прошлого года появилась информация о расставании актрисы Эмбер Херд со своим возлюбленным, миллиардером Илоном Маском.

Эмбер Херд снова поставила точку в отношениях с Илоном Маском
В декабре же стало известно о воссоединении влюбленных, видимо у них еще остались чувства друг к другу. Новый год пара отпраздновала вместе, да и нередко их можно было увидеть в компании друг друга на публике.

Эмбер Херд снова поставила точку в отношениях с Илоном Маском


Недавно же выяснилось, что Илон и Эмбер поняли, что им гораздо лучше по отдельности, чем вместе. За полгода чувства успели остынуть, и теперь уже пара не видит смысла в продолжении романа.

Эмбер Херд снова поставила точку в отношениях с Илоном Маском

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Ключевые слова: Эмбер Херд

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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