Эмбер Херд снова поставила точку в отношениях с Илоном Маском

В декабре же стало известно о воссоединении влюбленных, видимо у них еще остались чувства друг к другу. Новый год пара отпраздновала вместе, да и нередко их можно было увидеть в компании друг друга на публике.Недавно же выяснилось, что Илон и Эмбер поняли, что им гораздо лучше по отдельности, чем вместе. За полгода чувства успели остынуть, и теперь уже пара не видит смысла в продолжении романа.