Ольга Рапунцель была обманута Дмитрием Дмитренко, который ей изменил

Ведущие телепроекта перед всеми участниками обнародовали переписку Дмитрия Дмитренко с некой Яной. Похоже, молодой человек нашел себе любовницу, хотя некоторое время назад пытался заслужить доверие Ольги.«Родная моя, пиши, как освободишься. Яна, пойми, ты мне очень нравишься. Я не хочу тебя обижать. Я хочу больше времени проводить с тобой, только один на один, без всяких тусовок этих. С тобой во всех смыслах хорошо», - читают переписку Дмитренко ведущие шоу.На вопрос Бузовой, был ли интим между ним и некой Яной, Дмитрий не смог дать однозначный ответ.