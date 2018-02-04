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Ольга Рапунцель была обманута Дмитрием Дмитренко, который ей изменил

Сегодня, 14:53
Завтра, 5 февраля, в эфир выйдет очередной выпуск реалити-шоу "Дом-2", фрагменты которого уже появились в Сети.

Ольга Рапунцель была обманута Дмитрием Дмитренко, который ей изменил
Ведущие телепроекта перед всеми участниками обнародовали переписку Дмитрия Дмитренко с некой Яной. Похоже, молодой человек нашел себе любовницу, хотя некоторое время назад пытался заслужить доверие Ольги.

Ольга Рапунцель была обманута Дмитрием Дмитренко, который ей изменил


«Родная моя, пиши, как освободишься. Яна, пойми, ты мне очень нравишься. Я не хочу тебя обижать. Я хочу больше времени проводить с тобой, только один на один, без всяких тусовок этих. С тобой во всех смыслах хорошо», - читают переписку Дмитренко ведущие шоу.

На вопрос Бузовой, был ли интим между ним и некой Яной, Дмитрий не смог дать однозначный ответ.

Ольга Рапунцель была обманута Дмитрием Дмитренко, который ей изменил

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Ключевые слова: Дмитрий Дмитренко, Ольга Рапунцель, Дом-2

Количество просмотров: 5 876
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Ольга Рапунцель была обманута Дмитрием Дмитренко, который ей изменил Завтра, 5 февраля, в эфир выйдет очередной выпуск реалити-шоу "Дом-2", фрагменты которого уже появились в Сети.
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