Певица и медиум Марина Табри опубликовала новое послание человечеству от "Всемирного разума"

"Не ищите спасения в "допингах". Они лишь меняют мироощущение изнутри на короткое время, но вы платите за это неимоверную цену. Ищите исцеление извне. Вокруг вас течёт своим чередом жизнь, которую дал этой земле Всевышний. Каждое растение, каждое дерево имеет свою животворящую энергию. Почувствуйте её. Найдите место на природе, в лесу, у водоема, да где угодно! Место, где вам хорошо. Вы почувствуете его сразу. И просто останьтесь здесь на время. Приобщитесь к животворящей энергии. Это светлая энергия, которая приумножит вашу. Уже через некоторое время вы почувствуете облегчение. Эта энергия не только исцелит вас, но и сделает сильнее, приумножив вашу энергию.
Глуп тот человек, который идет на природу с шумной компанией, музыкой и допингами. В этом нет никакого смысла. Для отдыха и исцеления нужна Тишина.
Не нарушайте гармонию в мире, куда вы пришли. Будьте вежливым и скромным гостем. Уважайте творения Всевышнего. И тогда вы сможете стать частью его мира и вот тогда начинается процесс исцеления."