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Певица и медиум Марина Табри опубликовала новое послание человечеству от "Всемирного разума"

Вчера, 15:55
Потомок алтайских шаманов , певица, автор песен, поэтесса, обладающая даром предвидения , Марина Табри опубликовала в социальных сетях новое послание для людей, полученное ею свыше.

Певица и медиум Марина Табри опубликовала новое послание человечеству от "Всемирного разума"
Многие из поклонников Марины Табри знают, что она пишет свои произведения, входя в транс, посредством ченнелинга . Такие случаи описывались на протяжении всей истории человечества. Марина Табри уже публиковала страшное предсказание человечеству, полученное "свыше" и вот- новое послание людям .

Певица и медиум Марина Табри опубликовала новое послание человечеству от "Всемирного разума"


"Не ищите спасения в "допингах". Они лишь меняют мироощущение изнутри на короткое время, но вы платите за это неимоверную цену. Ищите исцеление извне. Вокруг вас течёт своим чередом жизнь, которую дал этой земле Всевышний. Каждое растение, каждое дерево имеет свою животворящую энергию. Почувствуйте её. Найдите место на природе, в лесу, у водоема, да где угодно! Место, где вам хорошо. Вы почувствуете его сразу. И просто останьтесь здесь на время. Приобщитесь к животворящей энергии. Это светлая энергия, которая приумножит вашу. Уже через некоторое время вы почувствуете облегчение. Эта энергия не только исцелит вас, но и сделает сильнее, приумножив вашу энергию.

Глуп тот человек, который идет на природу с шумной компанией, музыкой и допингами. В этом нет никакого смысла. Для отдыха и исцеления нужна Тишина.

Не нарушайте гармонию в мире, куда вы пришли. Будьте вежливым и скромным гостем. Уважайте творения Всевышнего. И тогда вы сможете стать частью его мира и вот тогда начинается процесс исцеления."

Певица и медиум Марина Табри опубликовала новое послание человечеству от "Всемирного разума"

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Ключевые слова: Марина Табри

Количество просмотров: 5 512
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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