Певица и медиум Марина Табри опубликовала новое послание человечеству от "Всемирного разума"

Потомок алтайских шаманов , певица, автор песен, поэтесса, обладающая даром предвидения , Марина Табри опубликовала в социальных сетях новое послание для людей, полученное ею свыше.

Многие из поклонников Марины Табри знают, что она пишет свои произведения, входя в транс, посредством ченнелинга . Такие случаи описывались на протяжении всей истории человечества. Марина Табри уже публиковала страшное предсказание человечеству, полученное "свыше" и вот- новое послание людям .