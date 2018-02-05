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Лану Дель Рей чуть не похитили прямо со сцены

Вчера, 16:18
Американская певица Лана Дель Рей едва не стала жертвой похищения.

Лану Дель Рей чуть не похитили прямо со сцены
Популярная исполнительница Лана Дель Рей могла быть похищена прямо во время собственного концерта - полиция успела предотвратить покушение буквально в последний момент. Всё благодаря анонимному звонку - некто сообщил, что человек по имени Майкл Хант собирается напасть на певицу с ножом и похитить её.

Лану Дель Рей чуть не похитили прямо со сцены


В итоге, подозреваемый был задержан на входе в концертный зал. Почему он планировал нападение именно на Лану, остается загадкой. 32-летняя певица пока никак не прокомментировала предотвращенное покушение.

Лану Дель Рей чуть не похитили прямо со сцены


Лану Дель Рей чуть не похитили прямо со сцены

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Ключевые слова: Лана Дель Рей

Количество просмотров: 3 744
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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