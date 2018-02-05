В итоге, подозреваемый был задержан на входе в концертный зал. Почему он планировал нападение именно на Лану, остается загадкой. 32-летняя певица пока никак не прокомментировала предотвращенное покушение.
Лану Дель Рей чуть не похитили прямо со сцены
Вчера, 16:18
Американская певица Лана Дель Рей едва не стала жертвой похищения.
Популярная исполнительница Лана Дель Рей могла быть похищена прямо во время собственного концерта - полиция успела предотвратить покушение буквально в последний момент. Всё благодаря анонимному звонку - некто сообщил, что человек по имени Майкл Хант собирается напасть на певицу с ножом и похитить её.
В итоге, подозреваемый был задержан на входе в концертный зал. Почему он планировал нападение именно на Лану, остается загадкой. 32-летняя певица пока никак не прокомментировала предотвращенное покушение.
В итоге, подозреваемый был задержан на входе в концертный зал. Почему он планировал нападение именно на Лану, остается загадкой. 32-летняя певица пока никак не прокомментировала предотвращенное покушение.
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Ключевые слова: Лана Дель Рей
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Количество просмотров: 3 744
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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