Лану Дель Рей чуть не похитили прямо со сцены

Популярная исполнительница Лана Дель Рей могла быть похищена прямо во время собственного концерта - полиция успела предотвратить покушение буквально в последний момент. Всё благодаря анонимному звонку - некто сообщил, что человек по имени Майкл Хант собирается напасть на певицу с ножом и похитить её.В итоге, подозреваемый был задержан на входе в концертный зал. Почему он планировал нападение именно на Лану, остается загадкой. 32-летняя певица пока никак не прокомментировала предотвращенное покушение.