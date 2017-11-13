Группа Spice Girls вернется на сцену ради свадьбы Меган Маркл

Королевская свадьба намечена на 19 мая текущего года, однако уже сейчас стало известно, какая группа точно примет участие в пышном торжестве. Солистки группы Spice Girls посчитали, что грядущее событие станет отличным поводом для их воссоединения, причём присоединиться к коллективу согласились ранее непреклонные Виктория Бекхэм и Мелани Чисхолм.Западные издания сообщают, что будущая невеста Меган Маркл является давней поклонницей популярной группы, поэтому для неё это событие станет приятным вдвойне.