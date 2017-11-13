Западные издания сообщают, что будущая невеста Меган Маркл является давней поклонницей популярной группы, поэтому для неё это событие станет приятным вдвойне.
Группа Spice Girls вернется на сцену ради свадьбы Меган Маркл
Вчера, 16:50
Предстоящая свадьба принца Гарри и Меган Маркл обещает быть громкой - ради этого события даже объединятся знаменитые Spice Girls.
Королевская свадьба намечена на 19 мая текущего года, однако уже сейчас стало известно, какая группа точно примет участие в пышном торжестве. Солистки группы Spice Girls посчитали, что грядущее событие станет отличным поводом для их воссоединения, причём присоединиться к коллективу согласились ранее непреклонные Виктория Бекхэм и Мелани Чисхолм.
Западные издания сообщают, что будущая невеста Меган Маркл является давней поклонницей популярной группы, поэтому для неё это событие станет приятным вдвойне.
Западные издания сообщают, что будущая невеста Меган Маркл является давней поклонницей популярной группы, поэтому для неё это событие станет приятным вдвойне.
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Ключевые слова: Spice Girls, Меган Маркл, принц Гарри
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Количество просмотров: 3 380
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, daily mail, zimbio.com
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Автор фото: instagram, daily mail, zimbio.com
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