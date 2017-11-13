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Группа Spice Girls вернется на сцену ради свадьбы Меган Маркл

Вчера, 16:50
Предстоящая свадьба принца Гарри и Меган Маркл обещает быть громкой - ради этого события даже объединятся знаменитые Spice Girls.

Группа Spice Girls вернется на сцену ради свадьбы Меган Маркл
Королевская свадьба намечена на 19 мая текущего года, однако уже сейчас стало известно, какая группа точно примет участие в пышном торжестве. Солистки группы Spice Girls посчитали, что грядущее событие станет отличным поводом для их воссоединения, причём присоединиться к коллективу согласились ранее непреклонные Виктория Бекхэм и Мелани Чисхолм.

Группа Spice Girls вернется на сцену ради свадьбы Меган Маркл


Группа Spice Girls вернется на сцену ради свадьбы Меган Маркл


Западные издания сообщают, что будущая невеста Меган Маркл является давней поклонницей популярной группы, поэтому для неё это событие станет приятным вдвойне.

Группа Spice Girls вернется на сцену ради свадьбы Меган Маркл


Группа Spice Girls вернется на сцену ради свадьбы Меган Маркл

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Ключевые слова: Spice Girls, Меган Маркл, принц Гарри

Количество просмотров: 3 380
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail, zimbio.com

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