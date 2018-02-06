Елена Исинбаева продолжает активные тренировки на 9-м месяце беременности

Несмотря на последний месяц беременности Елена не отказывается от тренировок в спортзале. Недавно она опубликовала в своем микроблоге фотографию, в подписи к которой сообщила о том, что беременность не заставила ее отказаться от походов в спортивный зал.«Чем ближе рождение ребенка, тем чаще мне хочется ходить в зал. Такой вот эффект «гнездования» у меня», — подписала фото Исинбаева.Елена до последнего не афишировала свое интересное положение, да и до сих пор не сообщает предполагаемую дату родов.