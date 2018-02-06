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Елена Исинбаева продолжает активные тренировки на 9-м месяце беременности

Сегодня, 10:43
В ближайшее время известная спортсменка Елена Исинбаева во второй раз должна стать мамой.

Елена Исинбаева продолжает активные тренировки на 9-м месяце беременности
Несмотря на последний месяц беременности Елена не отказывается от тренировок в спортзале. Недавно она опубликовала в своем микроблоге фотографию, в подписи к которой сообщила о том, что беременность не заставила ее отказаться от походов в спортивный зал.

Елена Исинбаева продолжает активные тренировки на 9-м месяце беременности


«Чем ближе рождение ребенка, тем чаще мне хочется ходить в зал. Такой вот эффект «гнездования» у меня», — подписала фото Исинбаева.

Елена до последнего не афишировала свое интересное положение, да и до сих пор не сообщает предполагаемую дату родов.

Елена Исинбаева продолжает активные тренировки на 9-м месяце беременности

← Пенелопа Крус на красной ковровой дор... Фанаты уверены в интересном положении... →

Ключевые слова: Елена Исинбаева

Количество просмотров: 1 807
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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