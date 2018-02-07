Юлия Барановская играет свою первую роль в большом кино

Режиссером картины является Александр Гордон, соведущий Юлии по передаче "Мужское/Женское". Барановская поделилась своими впечатлениями от съемочного процесса, надеясь на то, что ничего не испортила.«Когда я приехала на съемочную площадку, то в целом понимание того, что я должна сделать, у меня было, не было понимания как. Я положилась во всем на Александра, которому всегда очень доверяю перед камерой и с которым рядом мне всегда комфортно. Конечно, у меня есть опыт работы на телевидении, но сравнивать телевидение и кино нельзя. Это совершенно разные вещи. Зачастую хороший актер не всегда хороший телеведущий и наоборот. Честно говоря, я приехала на площадку совершенно спокойной и готовилась спокойно, а потом увидела Александра в действии, увидела работу актеров и разволновалась. Я очень искренне отношусь к Саше и очень боялась его подвести. Я пришла к людям, которые профессионалы своего дела, а на меня надо потратить больше времени, что-то объяснить… Это выбивает из зоны комфорта. Да и просто мне бы не хотелось испортить то, что они создали. Надеюсь, и не испорчу», — заявила телеведущая.Напомним, что после расставания со своим гражданским супругом Андреем Аршавиным дела Юлии пошли в гору, она успела написать книгу, стала успешной телеведущей, а теперь пробует себя в новой сфере.