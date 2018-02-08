Елена Летучая заявила, что в передаче "Ревизорро" присутствуют договоренности

Елена призналась, что сама ни раз отказывалась инспектировать московские рестораны, но теперь же московский сезон все таки вышел на экраны. Летучая надеется на честность съемочной группы.«Я отказалась снимать московский «Ревизорро» именно из-за того, что лично узнавала несколько раз, что сливалась информация о том, в какие заведения мы идем. Абсолютно не могла это контролировать. Поэтому у меня есть сомнения в правдивости того, как эта команда будет работать. Со своей стороны пожелаю им успеха. Если они не будут брать деньги, будут снимать честно, не станут никого подставлять, то программа останется социально значимой, полезной людям. Я буду этому только рада», – поделилась телеведущая.Напомним, что в последнее время в Сети активно обсуждается возможная беременность Елены, но она сама пока отказывается комментировать данную информацию.