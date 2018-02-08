Рустам Солнцев мечтает о ребенке

Некоторое время назад он признался в том, что готов найти суррогатную маму, которая выносит его ребенка. Рустам не собирается строить отношения, но вот о ребенке давно мечтает.«Я давно хочу стать папой, – заявил Солнцев в интервью "СтарХиту". – Но семейной жизнью сыт по горло, женщина мне пока не нужна. А вот ребенок необходим! Поэтому решил прибегнуть к распространенному сегодня методу суррогатного материнства. Недавно так поступил мой друг – «наемная» женщина родила ему прекрасную дочку. Тоже хочу нянчиться!Мечтаю о толстеньком мальчике, чтобы заставлять его бегать на турник. Если есть желающие выносить ребенка за деньги, пишите в «Директ» в Инстаграме. Но есть одно условие: по документам малыш должен принадлежать только мне, делить его ни с кем не собираюсь. Грудью откормила – и до свидания. Воспитанием буду заниматься сам».Сейчас все свое свободное время Рустам посвящает поиску агентства, которое предоставляет услуги суррогатного материнства и надеется, что в этом году у него уже будет ребенок.