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Рустам Солнцев мечтает о ребенке

Сегодня, 15:05
Недавно бывший участник главной телестройки страны Рустам Солнцев отметил 41-летие.

Рустам Солнцев мечтает о ребенке
Некоторое время назад он признался в том, что готов найти суррогатную маму, которая выносит его ребенка. Рустам не собирается строить отношения, но вот о ребенке давно мечтает.

«Я давно хочу стать папой, – заявил Солнцев в интервью "СтарХиту". – Но семейной жизнью сыт по горло, женщина мне пока не нужна. А вот ребенок необходим! Поэтому решил прибегнуть к распространенному сегодня методу суррогатного материнства. Недавно так поступил мой друг – «наемная» женщина родила ему прекрасную дочку. Тоже хочу нянчиться!

Рустам Солнцев мечтает о ребенке


Мечтаю о толстеньком мальчике, чтобы заставлять его бегать на турник. Если есть желающие выносить ребенка за деньги, пишите в «Директ» в Инстаграме. Но есть одно условие: по документам малыш должен принадлежать только мне, делить его ни с кем не собираюсь. Грудью откормила – и до свидания. Воспитанием буду заниматься сам».

Сейчас все свое свободное время Рустам посвящает поиску агентства, которое предоставляет услуги суррогатного материнства и надеется, что в этом году у него уже будет ребенок.

Рустам Солнцев мечтает о ребенке

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Ключевые слова: Рустам Солнцев

Количество просмотров: 1 131
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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