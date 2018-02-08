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Любовь Толкалина призналась, что не чувствовала себя защищенной рядом с Егором Кончаловским

Сегодня, 15:11
Через неделю юбилей отметит известная актриса Любовь Толкалина, ей исполнится 40 лет.

Любовь Толкалина призналась, что не чувствовала себя защищенной рядом с Егором Кончаловским
Некоторое время назад Любовь рассталась с гражданским мужем Егором Кончаловским, с которым была вместе много лет. Актриса признается, что теперь у нее с экс-супругом отношения даже лучше, чем они были ранее.

Любовь Толкалина призналась, что не чувствовала себя защищенной рядом с Егором Кончаловским


«Мне кажется, что отношения в семье должны строиться именно на дружбе – не на страсти, болезненной привязанности, ученичестве, зависимости друг от друга. Если в семье между мужчиной и женщиной нет дружбы, любовь становится кровожадной. У нас дружба с Егором не сложилась с самого начала. Большая разница в возрасте, воспитании, образовании. Мы из разных социальных слоев.

Любовь Толкалина призналась, что не чувствовала себя защищенной рядом с Егором Кончаловским


Егор был для меня учителем, наставником, старшим товарищем – словом, тем, на кого принято смотреть и внимательно слушать, открыв рот. Потом, мы же не были женаты, и я по себе знаю, что гражданский брак не дает женщине чувства защищенности и покоя. Отсюда у нее появляется активная женская позиция – много работать, все брать в свои руки и не оглядываться на мнение мужчины. А это сильно бьет по детям», - делится Толкалина.

Напомним, что у бывших супругов подрастает очаровательная дочка Маша, которая продолжает общаться и видеться с отцом.

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Ключевые слова: Любовь Толкалина, Егор Кончаловский

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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