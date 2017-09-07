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Модель Натали Соболева представила сексуальную фотосессию для Playboy

Вчера, 22:15
Модель Натали Соболева украсила собой российский Playboy - самый популярный и легендарный мужской журнал в нашей стране.

Модель Натали Соболева представила сексуальную фотосессию для Playboy
Съемка стала символичной и новой долгожданной победой девушки, которая в течение нескольких лет триумфально шествовала по страницам известных мужских изданий всего мира, таких как FHM, Maxim и GQ.

В начале года Наталия «подобралась» совсем близко, снявшись для версии Playboy Южная Африка, мимоходом разбив сердце местного миллиардера, и вот, наконец, перед её красотой, обаянием и яркой индивидуальность не устояло и российское представительство издания!

Модель Натали Соболева представила сексуальную фотосессию для Playboy


Модель Натали Соболева представила сексуальную фотосессию для Playboy


Модель Натали Соболева представила сексуальную фотосессию для Playboy


Натали Соболева – и красавица, и умница, и бизнес-леди, а также руководитель социально важных и значимых проектов. Российская фотомодель, победительница международных конкурсов красоты и обладательница различных титулов в настоящее время является организатором детских конкурсов красоты и талантов. Наталия активно занимается общественной деятельностью и совмещает несколько руководящих должностей: региональный директор конкурса красоты «Миссис Великая Русь», президент фонда продвижения IT-технологий в России «Крылья мира», президент регионального отделения федерации профессионального бокса и президент регионального отделения федерации смешанных единоборств.

Модель Натали Соболева представила сексуальную фотосессию для Playboy


Модель Натали Соболева представила сексуальную фотосессию для Playboy


Модель Натали Соболева представила сексуальную фотосессию для Playboy


Девушка закончила факультет международных отношений Рязанского Педагогического университета, имеет степень MBA - антикризисный менеджмент, в свободное время занимается верховой ездой, любит читать, изучает энергетические практики.

Модель Натали Соболева представила сексуальную фотосессию для Playboy


Модель Натали Соболева представила сексуальную фотосессию для Playboy


Сердце красавицы свободно, однако, планка Наталии довольно высока. Она уверена, что мужчина обязан во многом превосходить женщину, чтобы вызывать в ней истинное уважение, восхищение и трепет, а учитывая достижения и характер девушки это под силу далеко не каждому: «Мужчине необходима женщина, чтобы вдохновляться, питаться её любовью и энергией.

Модель Натали Соболева представила сексуальную фотосессию для Playboy


Однако, главная причина, по которой многие прекрасные и умные женщины долго бывают одни, заключается в том, что вызвать любовь в такой женщине способен только сильнейший! Я уверена, что очень скоро встречу своего Короля!».

Модель Натали Соболева представила сексуальную фотосессию для Playboy


Модель Натали Соболева представила сексуальную фотосессию для Playboy

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Ключевые слова: Натали Соболева

Количество просмотров: 7 176
Автор: Mysha

Автор фото: Playboy

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