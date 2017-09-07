Модель Натали Соболева представила сексуальную фотосессию для Playboy

Съемка стала символичной и новой долгожданной победой девушки, которая в течение нескольких лет триумфально шествовала по страницам известных мужских изданий всего мира, таких как FHM, Maxim и GQ.В начале года Наталия «подобралась» совсем близко, снявшись для версии Playboy Южная Африка, мимоходом разбив сердце местного миллиардера, и вот, наконец, перед её красотой, обаянием и яркой индивидуальность не устояло и российское представительство издания!Натали Соболева – и красавица, и умница, и бизнес-леди, а также руководитель социально важных и значимых проектов. Российская фотомодель, победительница международных конкурсов красоты и обладательница различных титулов в настоящее время является организатором детских конкурсов красоты и талантов. Наталия активно занимается общественной деятельностью и совмещает несколько руководящих должностей: региональный директор конкурса красоты «Миссис Великая Русь», президент фонда продвижения IT-технологий в России «Крылья мира», президент регионального отделения федерации профессионального бокса и президент регионального отделения федерации смешанных единоборств.Девушка закончила факультет международных отношений Рязанского Педагогического университета, имеет степень MBA - антикризисный менеджмент, в свободное время занимается верховой ездой, любит читать, изучает энергетические практики.Сердце красавицы свободно, однако, планка Наталии довольно высока. Она уверена, что мужчина обязан во многом превосходить женщину, чтобы вызывать в ней истинное уважение, восхищение и трепет, а учитывая достижения и характер девушки это под силу далеко не каждому: «Мужчине необходима женщина, чтобы вдохновляться, питаться её любовью и энергией.Однако, главная причина, по которой многие прекрасные и умные женщины долго бывают одни, заключается в том, что вызвать любовь в такой женщине способен только сильнейший! Я уверена, что очень скоро встречу своего Короля!».