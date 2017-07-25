Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Супруга Константина Эрнста показала редкое фото с мужем

Сегодня, 02:16
На днях генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отметил свой 57-й день рождения.

Супруга Константина Эрнста показала редкое фото с мужем
В честь этого события супруга Эрнста, 29-летняя Софья Заика прервала молчание и выложила в личный блог снимок с супругом. Пара не распространяется о личной жизни, поэтому нынешний кадр является настоящей находкой. "Сегодня любимый праздник! С Днем рождения! Ты идеальный!" - подписала фото Заика.

Супруга Константина Эрнста показала редкое фото с мужем


Первые сообщения о романе Константина и Софьи появились почти пять лет назад. Также известно, что пара воспитывает двоих детей - девочки появились на свет в 2016 и 2017 годах, однако их имена по-прежнему остаются загадкой.

Супруга Константина Эрнста показала редкое фото с мужем


Супруга Константина Эрнста показала редкое фото с мужем

← Анфиса Чехова обновила блог снимком и... Ким Кардашьян раскритиковали за пикан... →

Ключевые слова: Константин Эрнст, Софья Заика

Количество просмотров: 11 388
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Редкое фото Константина Эрнста с супругой восхитило его поклонников
Супруга Дмитрия Хворостовского выложила в сеть рождественское фото с детьми
Альбина Джанабаева показала романтичное фото с Валерием Меладзе
Дочь Брюса Уиллиса выложила в блог трогательное фото с отцом
Самое популярное за неделю
Комментарии

Ким Кардашьян раскритиковали за пикантное фото в компании дочки Эпатажная Ким Кардашьян вновь привлекла к себе внимание весьма неоднозначным снимком.
Супруга Константина Эрнста показала редкое фото с мужем На днях генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отметил свой 57-й день рождения.
Анфиса Чехова обновила блог снимком из бани, который сочли эротическим Телеведущая Анфиса Чехова посетила баню в компании подруги.
Модель Натали Соболева представила сексуальную фотосессию для Playboy Модель Натали Соболева украсила собой российский Playboy - самый популярный и легендарный мужской журнал в нашей стране.
Модель Винни Харлоу показала фигуру в бикини от Dior Пожалуй, самая необычная модель мира Винни Харлоу выложила в сеть пляжные фото.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.