Первые сообщения о романе Константина и Софьи появились почти пять лет назад. Также известно, что пара воспитывает двоих детей - девочки появились на свет в 2016 и 2017 годах, однако их имена по-прежнему остаются загадкой.
Супруга Константина Эрнста показала редкое фото с мужем
Сегодня, 02:16
На днях генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отметил свой 57-й день рождения.
В честь этого события супруга Эрнста, 29-летняя Софья Заика прервала молчание и выложила в личный блог снимок с супругом. Пара не распространяется о личной жизни, поэтому нынешний кадр является настоящей находкой. "Сегодня любимый праздник! С Днем рождения! Ты идеальный!" - подписала фото Заика.
Первые сообщения о романе Константина и Софьи появились почти пять лет назад. Также известно, что пара воспитывает двоих детей - девочки появились на свет в 2016 и 2017 годах, однако их имена по-прежнему остаются загадкой.
Первые сообщения о романе Константина и Софьи появились почти пять лет назад. Также известно, что пара воспитывает двоих детей - девочки появились на свет в 2016 и 2017 годах, однако их имена по-прежнему остаются загадкой.
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Ключевые слова: Константин Эрнст, Софья Заика
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Количество просмотров: 11 388
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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