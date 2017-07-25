Супруга Константина Эрнста показала редкое фото с мужем

В честь этого события супруга Эрнста, 29-летняя Софья Заика прервала молчание и выложила в личный блог снимок с супругом. Пара не распространяется о личной жизни, поэтому нынешний кадр является настоящей находкой. "Сегодня любимый праздник! С Днем рождения! Ты идеальный!" - подписала фото Заика.Первые сообщения о романе Константина и Софьи появились почти пять лет назад. Также известно, что пара воспитывает двоих детей - девочки появились на свет в 2016 и 2017 годах, однако их имена по-прежнему остаются загадкой.