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Светлана Лобода поведала о том, что с детства страдает из-за своих комплексов

Сегодня, 13:05
Светлана Лобода является очень популярной певицей, за ее личной жизнью в социальной сети наблюдают большое количество поклонников.

Светлана Лобода поведала о том, что с детства страдает из-за своих комплексов
Недавно Светлана дала откровенное интервью и ответила на неожиданные вопросы. Исполнительница призналась, что с детства у нее есть комплексы по поводу своей внешности.

Светлана Лобода поведала о том, что с детства страдает из-за своих комплексов


«У меня огромное количество комплексов, которые пошли с юности. Однажды в старый Новый год я упала в стекло и разбила себе лицо, и у меня не было половины носа. Его пришивал пьяный доктор, у меня был огромный шрам, появилась горбинка, и я всю жизнь комплексовала из-за того, что у меня большой нос. Но со временем ты учишься с этим жить, понимаешь, что, тебе, например, просто нужен правильный свет: Марлен Дитрих в свое время сама выставляла себе свет, чтобы правильно подчеркнуть скулы», - делится Лобода.

К тому же по словам артистки, она очень боится остаться в старости одна, и что не будет того, кто сможет ее поддержать.

Светлана Лобода поведала о том, что с детства страдает из-за своих комплексов

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Ключевые слова: Светлана Лобода

Количество просмотров: 1 313
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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