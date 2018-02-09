Светлана Лобода поведала о том, что с детства страдает из-за своих комплексов

Недавно Светлана дала откровенное интервью и ответила на неожиданные вопросы. Исполнительница призналась, что с детства у нее есть комплексы по поводу своей внешности.«У меня огромное количество комплексов, которые пошли с юности. Однажды в старый Новый год я упала в стекло и разбила себе лицо, и у меня не было половины носа. Его пришивал пьяный доктор, у меня был огромный шрам, появилась горбинка, и я всю жизнь комплексовала из-за того, что у меня большой нос. Но со временем ты учишься с этим жить, понимаешь, что, тебе, например, просто нужен правильный свет: Марлен Дитрих в свое время сама выставляла себе свет, чтобы правильно подчеркнуть скулы», - делится Лобода.К тому же по словам артистки, она очень боится остаться в старости одна, и что не будет того, кто сможет ее поддержать.