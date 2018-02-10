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Аглая Тарасова вынуждена терпеть оскорбления со стороны поклонниц Милоша Биковича

Вчера, 20:24
Недавно известная актриса Аглая Тарасова побеседовала с журналистами и откровенно ответила на их вопросы.

Аглая Тарасова вынуждена терпеть оскорбления со стороны поклонниц Милоша Биковича
В ходе беседы актриса затронула и тему своих отношений с Милошом Биковичем. Оказывается, поклонники актера нередко нападают на Аглаю с оскорблениями в социальных сетях.

Аглая Тарасова вынуждена терпеть оскорбления со стороны поклонниц Милоша Биковича


«Что касается критики – конструктивную в соцсетях получить практически невозможно, а на злые выпады стараюсь не обращать внимания. Иной раз блокирую людей: ну вот вижу, что девушка (чаще всего фанатки Милоша так делают) под пятьюдесятью моими последними фотографиями написала что-то оскорбительное, и я ее просто баню. Мне кажется, тем самым экономлю ее время и душевные силы», – поведала актриса.

Напомним, что на днях состоится премьера фильма "Лед", в котором снялись и Милош Бикович, и Аглая Тарасова.

Аглая Тарасова вынуждена терпеть оскорбления со стороны поклонниц Милоша Биковича

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Ключевые слова: Аглая Тарасова, Милош Бикович

Количество просмотров: 3 484
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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