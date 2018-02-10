Аглая Тарасова вынуждена терпеть оскорбления со стороны поклонниц Милоша Биковича

В ходе беседы актриса затронула и тему своих отношений с Милошом Биковичем. Оказывается, поклонники актера нередко нападают на Аглаю с оскорблениями в социальных сетях.«Что касается критики – конструктивную в соцсетях получить практически невозможно, а на злые выпады стараюсь не обращать внимания. Иной раз блокирую людей: ну вот вижу, что девушка (чаще всего фанатки Милоша так делают) под пятьюдесятью моими последними фотографиями написала что-то оскорбительное, и я ее просто баню. Мне кажется, тем самым экономлю ее время и душевные силы», – поведала актриса.Напомним, что на днях состоится премьера фильма "Лед", в котором снялись и Милош Бикович, и Аглая Тарасова.