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Илья Яббаров отказывается платить алименты

Вчера, 20:32
Звезда главной телестройки страны Илья Яббаров уклоняется от уплаты алиментов своей дочери Владиславе.

Илья Яббаров отказывается платить алименты
Теперь же выяснилось, что мужчина скрывается от судебных приставов, которые намерены взыскать у него более 100 тысяч рублей. Оказалось, что Илья находится в розыске и ему ограничили право выезда из страны.

Илья Яббаров отказывается платить алименты


«Несмотря на то, что в отношении должника 1985 года рождения неоднократно применялись все предусмотренные законом меры принудительного исполнения, гражданин до сих пор регулярно пытается уйти от ответственности за содержание собственного ребенка. Ранее приставами были направлены запросы в регистрационные органы и кредитные организации с целью установления имущественного и финансового положения должника, однако денежных средств на счетах не оказалось, имущество, зарегистрированное за должником на праве собственности отсутствовало», – говорится в сообщении пресс-службы Саратовского ФССП.

Приставы отправили запрос руководству телеканала ТНТ, чтобы установить его заработок за все время участия на шоу.

Илья Яббаров отказывается платить алименты

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Ключевые слова: Илья Яббаров

Количество просмотров: 2 561
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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