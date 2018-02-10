Брат Алексея Воробьева беспокоится за его самочувствие

Молодой человек переживает, что его брат слишком много времени тратит на работу. Он волнуется, что Алексей снова может получить инсульт, от которого уже не сможет восстановиться.«Я считаю, что у него сейчас творческий кризис, он распыляется, может себя загнать. Ведь у Леши уже был один инсульт, если случится второй, будет совсем плохо. Поэтому нужно просто сделать выбор и бить в одну точку. Если он хочет писать песни, петь и снимать для себя клипы, то надо этим и заниматься, не продюсируя другую группу, не снимая клипы для других артистов. Ведь все невозможно делать. Может быть, он этим всем отвлекает себя, чтобы не думать том, что ему в жизни не хватает – семьи, детей», - сообщил Сергей.Алексей перестал поддерживать связь со старшим братом. В настоящее время Сергей проживает в Туле, где у него своя кавер-группа.