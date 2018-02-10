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Ольга Бузова оскорбила Анастасию Костенко

Вчера, 20:55
Ольга Бузова на сегодняшний день все свое время посвящает работе и своей карьере.

Ольга Бузова оскорбила Анастасию Костенко
По словам самой Ольги, она еще не готова к серьезным отношениям. После развода с Дмитрием Тарасовым знаменитость разочаровалась в мужчинах, поэтому долгое время рядом с собой вообще никого не видела.

Ольга Бузова оскорбила Анастасию Костенко


«Поклоннику придется проделать огромную работу, чтобы я смогла ему доверять. Уже год я одна, долгое время вообще не хотела общаться с мужчинами. И это абсолютно естественно после того, что со мной случилось. Категорически не понимаю человека, который семь лет спит с женой в одной кровати, а на следующий день – бац – и там уже лежит какая-то женщина из Ростова!» – призналась Бузова.

Ольга до сих пор не может простить Анастасию Костенко, которая, по ее мнению, и стала причиной ее расставания с мужем.

Ольга Бузова оскорбила Анастасию Костенко

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Ключевые слова: Ольга Бузова, Анастасия Костенко

Количество просмотров: 4 290
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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