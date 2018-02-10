Ольга Бузова оскорбила Анастасию Костенко

По словам самой Ольги, она еще не готова к серьезным отношениям. После развода с Дмитрием Тарасовым знаменитость разочаровалась в мужчинах, поэтому долгое время рядом с собой вообще никого не видела.«Поклоннику придется проделать огромную работу, чтобы я смогла ему доверять. Уже год я одна, долгое время вообще не хотела общаться с мужчинами. И это абсолютно естественно после того, что со мной случилось. Категорически не понимаю человека, который семь лет спит с женой в одной кровати, а на следующий день – бац – и там уже лежит какая-то женщина из Ростова!» – призналась Бузова.Ольга до сих пор не может простить Анастасию Костенко, которая, по ее мнению, и стала причиной ее расставания с мужем.