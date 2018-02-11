Ефим Шифрин привел в восторг накаченным прессом

Недавно в своем микроблоге Ефим опубликовал фото, на котором продемонстрировал накаченное тело, чем привел в восторг своих поклонников. В подписи к фото он объяснил, когда именно решил заняться спортом.«Однажды, во время одного очередного эфира, я вдруг обнаружил, что с экрана на меня смотрит совершенно незнакомый и неприятный мне человек. Мне было лет 35, и я понял, что на сцене стоит человек неопределенного возраста, полнеющий и в силу своей бесформенности уже почти отталкивающий. Мне стало не по себе. На ближайшем концерте в зале «Россия» я спросил у звукорежиссера Лёши Шермана, единственного знакомого мне качка: «А можно ли обычному человеку стать таким, как ты?». Он сказал: «Почему нет?» – и на следующий день мы встретились уже в спортивном зале. Это был 1993 год. С того момента я уже не расставался с тем, что люди теперь смело называют бодибилдингом», - признается Шифрин.Несмотря на напряженный рабочий график Ефим старается находить время на спортивные занятия.