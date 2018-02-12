Дочь Розы Сябитовой впервые поведала о причинах своего развода

В студию пришла также дочка телеведущей, Ксения, которая сама недавно развелась со своим супругом юристом Андреем Снетковым. В ходе шоу девушка впервые решила откровенно поговорить о расставании с мужем.«Я уже почти два года в разводе. Если честно, я не знаю… Единственная причина, которая была оговорена мужем в загсе, заключалась в том, что он не был готов к супружеской жизни», – поведала девушка.После развода Ксения не общается со своим бывшим мужем, да и конкретно объяснить о причинах разрыва не может.