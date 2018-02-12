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Дочь Розы Сябитовой впервые поведала о причинах своего развода

Сегодня, 07:44
В очередном выпуске передачи "Давай поженимся!" жениха попыталась найти телесваха Роза Сябитова.

Дочь Розы Сябитовой впервые поведала о причинах своего развода
В студию пришла также дочка телеведущей, Ксения, которая сама недавно развелась со своим супругом юристом Андреем Снетковым. В ходе шоу девушка впервые решила откровенно поговорить о расставании с мужем.

Дочь Розы Сябитовой впервые поведала о причинах своего развода


«Я уже почти два года в разводе. Если честно, я не знаю… Единственная причина, которая была оговорена мужем в загсе, заключалась в том, что он не был готов к супружеской жизни», – поведала девушка.

После развода Ксения не общается со своим бывшим мужем, да и конкретно объяснить о причинах разрыва не может.

Дочь Розы Сябитовой впервые поведала о причинах своего развода

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Ключевые слова: Роза Сябитова

Количество просмотров: 273
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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