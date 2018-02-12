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Дана Борисова прокомментировала информацию о повторном лечении

Сегодня, 10:36
В прошлом году телеведущая Дана Борисова полгода провела в клинике Таиланда, где проходила лечение от наркотической зависимости.

Дана Борисова прокомментировала информацию о повторном лечении
После этого Дана все никак не может наладить свою жизнь. Она продолжает борьбу со своим супругом за дочку Полину. Недавно же появилась информация о срыве Борисовой, что ее очень расстроило.

Дана Борисова прокомментировала информацию о повторном лечении


"В последнее время меня очерняют всякие желтые – типа "Ты не поверишь!" на НТВ – программы, – негодует телеведущая. – Они распространяют ложь, что меня принудительно отправляют на реабилитацию, поскольку у меня якобы был срыв. Причем репортеры идут на откровенный подлог – показывают старые съемки, изменяют мой голос, чтобы казалось, будто я нахожусь под кайфом. Я ответственно заявляю, что никакого срыва не было, что я ничего уже почти год не употребляю и на реабилитацию я не еду".

В скором времени Дана все таки намеревается снова отправиться в Таиланд, но уже не для лечения, а просто отдохнуть от всех забот.

Дана Борисова прокомментировала информацию о повторном лечении

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 2 288
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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