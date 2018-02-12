Дана Борисова прокомментировала информацию о повторном лечении

После этого Дана все никак не может наладить свою жизнь. Она продолжает борьбу со своим супругом за дочку Полину. Недавно же появилась информация о срыве Борисовой, что ее очень расстроило."В последнее время меня очерняют всякие желтые – типа "Ты не поверишь!" на НТВ – программы, – негодует телеведущая. – Они распространяют ложь, что меня принудительно отправляют на реабилитацию, поскольку у меня якобы был срыв. Причем репортеры идут на откровенный подлог – показывают старые съемки, изменяют мой голос, чтобы казалось, будто я нахожусь под кайфом. Я ответственно заявляю, что никакого срыва не было, что я ничего уже почти год не употребляю и на реабилитацию я не еду".В скором времени Дана все таки намеревается снова отправиться в Таиланд, но уже не для лечения, а просто отдохнуть от всех забот.