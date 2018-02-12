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Юлия Началова считает, что сотрудники ГИБДД превысили свои полномочия

Сегодня, 12:57
В конце прошлого года популярная певица Юлия Началова попала в неприятную ситуацию, отказавшись проходить медицинское освидетельствование на содержание в ее крови алкоголя.

Юлия Началова считает, что сотрудники ГИБДД превысили свои полномочия
Юлия возмущается, что сотрудники ГИБДД обнародовали видео с ее участием в СМИ, на что не имели право. Она собирается привлечь сотрудников ДПС к ответственности за данные действия.

Юлия Началова считает, что сотрудники ГИБДД превысили свои полномочия


«По репутации артистки Юлии Началовой был нанесен огромный удар. Ее тут же окрестили чуть ли не алкоголичкой и наркоманкой, хотя это абсолютная ложь. Юля работает с двух лет, поет и выступает, у нее нет времени и желания заливать в себя алкоголь. Так что в ближайшие дни юристы Юлии будут искать способы восстановления безупречного имиджа Началовой как артиста», - сообщил пиар-директор исполнительницы.

Некоторое время назад состоялось судебное заседание, в ходе которого Началову лишили прав, причем она еще должна заплатить штраф.

Юлия Началова считает, что сотрудники ГИБДД превысили свои полномочия

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Ключевые слова: Юлия Началова

Количество просмотров: 1 807
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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