Юлия Началова считает, что сотрудники ГИБДД превысили свои полномочия

Юлия возмущается, что сотрудники ГИБДД обнародовали видео с ее участием в СМИ, на что не имели право. Она собирается привлечь сотрудников ДПС к ответственности за данные действия.«По репутации артистки Юлии Началовой был нанесен огромный удар. Ее тут же окрестили чуть ли не алкоголичкой и наркоманкой, хотя это абсолютная ложь. Юля работает с двух лет, поет и выступает, у нее нет времени и желания заливать в себя алкоголь. Так что в ближайшие дни юристы Юлии будут искать способы восстановления безупречного имиджа Началовой как артиста», - сообщил пиар-директор исполнительницы.Некоторое время назад состоялось судебное заседание, в ходе которого Началову лишили прав, причем она еще должна заплатить штраф.