Пьяный Евгений Осин находится в ужасном состоянии

Оказалось, что лечение не дало никаких результатов, и Евгений, как пил, так и продолжает пить. Родные исполнителя уже потеряли всякую надежду на его излечение."У Жени) идет срыв за срывом, он снова и снова запивает, и никаких положительных сдвигов в его состоянии пока, увы, не наблюдается, – делятся близкие Осина. – Насколько мы знаем, он уже пятый день находится без сознания, не может встать с кровати, никого не узнает, ходит под себя. Не лучше обстоят дела и у Криса Кельми. Деньги за них заплачены большие, но воз и ныне там".Известно, что месяц лечение в реабилитационной клинике стоит 800 тысяч, но даже за такую баснословную сумму певцу не смогли помочь.