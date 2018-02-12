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Пьяный Евгений Осин находится в ужасном состоянии

Сегодня, 13:32
В прошлом году певец Евгений Осин проходил реабилитацию в клинике Таиланда, где пытался избавиться от алкогольной зависиомсти.

Пьяный Евгений Осин находится в ужасном состоянии
Оказалось, что лечение не дало никаких результатов, и Евгений, как пил, так и продолжает пить. Родные исполнителя уже потеряли всякую надежду на его излечение.

Пьяный Евгений Осин находится в ужасном состоянии


"У Жени) идет срыв за срывом, он снова и снова запивает, и никаких положительных сдвигов в его состоянии пока, увы, не наблюдается, – делятся близкие Осина. – Насколько мы знаем, он уже пятый день находится без сознания, не может встать с кровати, никого не узнает, ходит под себя. Не лучше обстоят дела и у Криса Кельми. Деньги за них заплачены большие, но воз и ныне там".

Известно, что месяц лечение в реабилитационной клинике стоит 800 тысяч, но даже за такую баснословную сумму певцу не смогли помочь.

Пьяный Евгений Осин находится в ужасном состоянии

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Ключевые слова: Евгений Осин

Количество просмотров: 8 268
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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