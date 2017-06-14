Беременная Миранда Керр появилась на публике в компании супруга

Звездная пара, готовящаяся к рождению первого совместного ребенка, посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе. Для Миранды будущая малышка станет вторым чадом - модель уже воспитывает сына Флинна от брака с актером Орландо Блумом.Хоть Миранда и заметно прибавила в весе, она по-прежнему в прекрасной форме - Керр даже не бросает занятия спортом. Звезда подиумов и миллиардер стали супругами в мае прошлого года.