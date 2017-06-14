Хоть Миранда и заметно прибавила в весе, она по-прежнему в прекрасной форме - Керр даже не бросает занятия спортом. Звезда подиумов и миллиардер стали супругами в мае прошлого года.
Беременная Миранда Керр появилась на публике в компании супруга
Сегодня, 00:14
Модель Миранда Керр, ожидающая появления второго ребенка, вышла в свет вместе с мужем.
Звездная пара, готовящаяся к рождению первого совместного ребенка, посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе. Для Миранды будущая малышка станет вторым чадом - модель уже воспитывает сына Флинна от брака с актером Орландо Блумом.
Хоть Миранда и заметно прибавила в весе, она по-прежнему в прекрасной форме - Керр даже не бросает занятия спортом. Звезда подиумов и миллиардер стали супругами в мае прошлого года.
Хоть Миранда и заметно прибавила в весе, она по-прежнему в прекрасной форме - Керр даже не бросает занятия спортом. Звезда подиумов и миллиардер стали супругами в мае прошлого года.
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Ключевые слова: Миранда Керр, Эван Шпигель
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Количество просмотров: 2 444
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com, hawtcelebs.com
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Автор фото: vk.com, hawtcelebs.com
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