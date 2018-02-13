Алексей Чадов после развода два года приходил в себя

В программе принимают участие восемь разведенных пар, которые поборятся за 10 миллионов рублей. Сам Алексей с трудом смог пережить развод, ему для этого понадобилось несколько лет.«На самом деле я очень понимаю участников: мы с Агнией сами прошли через все это. У нас был совместный путь длиной в 10 лет, и за это время мы и расставались, и сходились, а в какой-то момент поняли, что разрушаем друг друга. После развода мне понадобилось два года, чтобы над всем поразмыслить и научиться управлять своими эмоциями. Зато сейчас мы находимся в статусе союзников, потому что можем открыто общаться, дружить, а главное – двигаться дальше и продолжать наше общее дело – воспитание сына», - вспоминает актер.Напомним, что долгое время ходили слухи о воссоединении пары, так как они вместе отправились на отдых, но оказалось, что все это они делают для сына.