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Алексей Чадов после развода два года приходил в себя

Сегодня, 08:01
Некоторое время назад бывшие супруги Алексей Чадов и Агния Дитковските стали соведущими нового шоу "Союзники".

Алексей Чадов после развода два года приходил в себя
В программе принимают участие восемь разведенных пар, которые поборятся за 10 миллионов рублей. Сам Алексей с трудом смог пережить развод, ему для этого понадобилось несколько лет.

Алексей Чадов после развода два года приходил в себя


«На самом деле я очень понимаю участников: мы с Агнией сами прошли через все это. У нас был совместный путь длиной в 10 лет, и за это время мы и расставались, и сходились, а в какой-то момент поняли, что разрушаем друг друга. После развода мне понадобилось два года, чтобы над всем поразмыслить и научиться управлять своими эмоциями. Зато сейчас мы находимся в статусе союзников, потому что можем открыто общаться, дружить, а главное – двигаться дальше и продолжать наше общее дело – воспитание сына», - вспоминает актер.

Напомним, что долгое время ходили слухи о воссоединении пары, так как они вместе отправились на отдых, но оказалось, что все это они делают для сына.

Алексей Чадов после развода два года приходил в себя

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Ключевые слова: Алексей Чадов, Агния Дитковските

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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