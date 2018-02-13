Влюбленные отмечали день рождения девушки, устроив еще одну вечеринку. Но, думаю, Виктория не обиделась на своего сына, тем более буквально недавно он сделал трогательное тату на предплечье в виде сердца с надписью внутри "Мама".
Бруклин Бекэм, выбирая между мамой и девушкой, сделал выбор не в пользу родительницы
Сегодня, 09:57
На днях в Нью-Йорке в рамках Недели моды прошел показ коллекции Виктории Бекхэм.
Поддержать звезду пришли ее супруг Дэвид, дочка Харпер и сыновья Ромео и Круз, но вот Бруклина на показе не было. В этом время молодой человек находился в Лос-Анджелесе со своей девушкой Хлоей Морец.
Влюбленные отмечали день рождения девушки, устроив еще одну вечеринку. Но, думаю, Виктория не обиделась на своего сына, тем более буквально недавно он сделал трогательное тату на предплечье в виде сердца с надписью внутри "Мама".
Влюбленные отмечали день рождения девушки, устроив еще одну вечеринку. Но, думаю, Виктория не обиделась на своего сына, тем более буквально недавно он сделал трогательное тату на предплечье в виде сердца с надписью внутри "Мама".
← Евгений Плющенко и Яна Рудковская сня... Юлия Беретта попалась на измене своем... →
Ключевые слова: Бруклин Бекхэм, Виктория Бекхэм
Количество просмотров: 3 848
Количество просмотров: 3 848
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Блейк Лайвли удалось сбросить более 27 килограммов Голливудская звезда Блейк Лайвли показала шикарную фигуру в спортзале после избавления от лишних кило.
Стала известна правда об отцовстве Александра Серова Недавний выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" был посвящен популярному певцу Александру Серову.
Татьяна Тотьмянина в третий раз легла под нож хирурга со сломанной ногой В конце прошлого года известная фигуристка Татьяна Тотьмянина получила серьезную травму во время выступления, она сломала ногу.
Стефания Маликова показала очередное дизайнерское платье на 18-летие Сегодня, 13 февраля совершеннолетие отмечает дочь популярного певца Дмитрия Маликова, Стефания.
Загрузка...