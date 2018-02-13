Бруклин Бекэм, выбирая между мамой и девушкой, сделал выбор не в пользу родительницы

Поддержать звезду пришли ее супруг Дэвид, дочка Харпер и сыновья Ромео и Круз, но вот Бруклина на показе не было. В этом время молодой человек находился в Лос-Анджелесе со своей девушкой Хлоей Морец.Влюбленные отмечали день рождения девушки, устроив еще одну вечеринку. Но, думаю, Виктория не обиделась на своего сына, тем более буквально недавно он сделал трогательное тату на предплечье в виде сердца с надписью внутри "Мама".