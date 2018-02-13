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Бруклин Бекэм, выбирая между мамой и девушкой, сделал выбор не в пользу родительницы

Сегодня, 09:57
На днях в Нью-Йорке в рамках Недели моды прошел показ коллекции Виктории Бекхэм.

Бруклин Бекэм, выбирая между мамой и девушкой, сделал выбор не в пользу родительницы
Поддержать звезду пришли ее супруг Дэвид, дочка Харпер и сыновья Ромео и Круз, но вот Бруклина на показе не было. В этом время молодой человек находился в Лос-Анджелесе со своей девушкой Хлоей Морец.

Бруклин Бекэм, выбирая между мамой и девушкой, сделал выбор не в пользу родительницы


Влюбленные отмечали день рождения девушки, устроив еще одну вечеринку. Но, думаю, Виктория не обиделась на своего сына, тем более буквально недавно он сделал трогательное тату на предплечье в виде сердца с надписью внутри "Мама".

Бруклин Бекэм, выбирая между мамой и девушкой, сделал выбор не в пользу родительницы

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Ключевые слова: Бруклин Бекхэм, Виктория Бекхэм

Количество просмотров: 3 848
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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