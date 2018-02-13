Несмотря на то, что на звезде нет ни одной детали одежды, она все свои интимные места прикрыла. Фотографии за довольно короткое время посмотрели большое количество пользователей Сети.
Рита Ора предстала полностью обнаженной на новых фото
Сегодня, 10:28
Популярная певица и актриса Рита Ора является активным пользователем социальной сети, на ее аккаунт в Инстаграм подписаны более 12,8 миллионов поклонников.
Рита часто радует фанатов новыми фотографиями из повседневной жизни. На днях же знаменитость решила устроить подписчикам настоящий сюрприз, разместив серию снимков, на которых позирует полностью обнаженной на фоне заката.
Несмотря на то, что на звезде нет ни одной детали одежды, она все свои интимные места прикрыла. Фотографии за довольно короткое время посмотрели большое количество пользователей Сети.
Несмотря на то, что на звезде нет ни одной детали одежды, она все свои интимные места прикрыла. Фотографии за довольно короткое время посмотрели большое количество пользователей Сети.
← Дакота Джонсон жестко себя ограничива... Стефания Маликова показала очередное ... →
Ключевые слова: Рита Ора
Количество просмотров: 3 354
Количество просмотров: 3 354
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Блейк Лайвли удалось сбросить более 27 килограммов Голливудская звезда Блейк Лайвли показала шикарную фигуру в спортзале после избавления от лишних кило.
Стала известна правда об отцовстве Александра Серова Недавний выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" был посвящен популярному певцу Александру Серову.
Татьяна Тотьмянина в третий раз легла под нож хирурга со сломанной ногой В конце прошлого года известная фигуристка Татьяна Тотьмянина получила серьезную травму во время выступления, она сломала ногу.
Стефания Маликова показала очередное дизайнерское платье на 18-летие Сегодня, 13 февраля совершеннолетие отмечает дочь популярного певца Дмитрия Маликова, Стефания.
Загрузка...