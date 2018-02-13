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Рита Ора предстала полностью обнаженной на новых фото

Сегодня, 10:28
Популярная певица и актриса Рита Ора является активным пользователем социальной сети, на ее аккаунт в Инстаграм подписаны более 12,8 миллионов поклонников.

Рита Ора предстала полностью обнаженной на новых фото
Рита часто радует фанатов новыми фотографиями из повседневной жизни. На днях же знаменитость решила устроить подписчикам настоящий сюрприз, разместив серию снимков, на которых позирует полностью обнаженной на фоне заката.

Рита Ора предстала полностью обнаженной на новых фото


Рита Ора предстала полностью обнаженной на новых фото


Несмотря на то, что на звезде нет ни одной детали одежды, она все свои интимные места прикрыла. Фотографии за довольно короткое время посмотрели большое количество пользователей Сети.

Рита Ора предстала полностью обнаженной на новых фото

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Ключевые слова: Рита Ора

Количество просмотров: 3 354
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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