Рита Ора предстала полностью обнаженной на новых фото

Рита часто радует фанатов новыми фотографиями из повседневной жизни. На днях же знаменитость решила устроить подписчикам настоящий сюрприз, разместив серию снимков, на которых позирует полностью обнаженной на фоне заката.Несмотря на то, что на звезде нет ни одной детали одежды, она все свои интимные места прикрыла. Фотографии за довольно короткое время посмотрели большое количество пользователей Сети.