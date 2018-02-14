Наталья Водянова поразила сеть новым фото и рассуждениями на запретную тему

Пожалуй, ни одна знаменитость такого масштаба, как Наталья Водянова, не решалась заговорить со своими подписчиками на такую запретную, но, в тоже время, неотъемлемую для каждой женщины тему - новый пост модели посвящен месячным. Водянова уверена, что в этой теме нет ничего постыдного и унизительного, ведь не может быть ничего важнее здоровья."Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные - это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом" - гласит комментарий Натальи к снимку. Чуть ранее звезда уже обращалась к этой теме и написала следующее: "Достаточно! Давайте не будем прятаться, замалчивать, не нужно лицемерного пренебрежения или напротив излишнего накручивания очевидно важной темы, которая влияет на жизнь и самочувствие женщин каждый месяц - я говорю о МЕСЯЧНЫХ. Наши месячные - это неотъемлемая часть нашей женской природы, часть того, что формирует зарождение новой жизни".Не все читатели блога согласились с моделью в том, что такая интимная тема должна широко обсуждаться где бы то ни было. Однако многие поддержали Водянову в её смелых высказываниях.