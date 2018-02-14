Сестра Ольги Рапунцель отрицает слухи о том, что она снималась в фильмах для взрослых

Недавно поклонники знаменитого телепроекта "Дом-2" были шокированы, узнав о том, что на проект пришла сестра Ольги Рапунцель Алена.
Девушка заявила о своей симпатии к Илье Яббарову. Многие пользователи Сети заметили, что Алена очень похожа на одну американскую порноактрису. Девушка решила оправдаться, опровергнув все слухи.
«В Инстаграме увидела фото, где меня сравнивают с порно актрисой. Это не я! Никогда не снималась в подобных фильмах. Готова сесть на полиграф, чтобы это доказать», - признается Алена.
На девушку часто накидываются с критикой за ее поведение. Алену обвиняют в том, что она не заботится о своей беременной сестре.