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Сестра Ольги Рапунцель отрицает слухи о том, что она снималась в фильмах для взрослых

Сегодня, 08:29
Недавно поклонники знаменитого телепроекта "Дом-2" были шокированы, узнав о том, что на проект пришла сестра Ольги Рапунцель Алена.

Сестра Ольги Рапунцель отрицает слухи о том, что она снималась в фильмах для взрослых
Девушка заявила о своей симпатии к Илье Яббарову. Многие пользователи Сети заметили, что Алена очень похожа на одну американскую порноактрису. Девушка решила оправдаться, опровергнув все слухи.

Сестра Ольги Рапунцель отрицает слухи о том, что она снималась в фильмах для взрослых


«В Инстаграме увидела фото, где меня сравнивают с порно актрисой. Это не я! Никогда не снималась в подобных фильмах. Готова сесть на полиграф, чтобы это доказать», - признается Алена.

На девушку часто накидываются с критикой за ее поведение. Алену обвиняют в том, что она не заботится о своей беременной сестре.

Сестра Ольги Рапунцель отрицает слухи о том, что она снималась в фильмах для взрослых

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Ключевые слова: Ольга Рапунцель

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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