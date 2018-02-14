Алиана Устиненко опубликовала откровенный снимок без нижнего белья

Поклонники запомнили девушку как возлюбленную Александра Гобозова, от которого она родила сына. На днях Алиана в своем микроблоге разместила фотографию, на которой позирует в откровенной тунике, причем под него она не надела нижнее белье.«Мои бедра отточены, а твой взгляд сосредоточен», - написала в подписи к снимку девушка.Некоторые пользователи Сути осудили Алиану за столь откровенный кадр, заявив, что молодая мама не должна выкладывать такого рода фотографии.