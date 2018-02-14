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Алиана Устиненко опубликовала откровенный снимок без нижнего белья

Сегодня, 10:26
Бывшая участница популярного реалити-шоу "Дом-2" Алиана Устиненко даже после ухода из телепроекта не теряет своей популярности.

Алиана Устиненко опубликовала откровенный снимок без нижнего белья
Поклонники запомнили девушку как возлюбленную Александра Гобозова, от которого она родила сына. На днях Алиана в своем микроблоге разместила фотографию, на которой позирует в откровенной тунике, причем под него она не надела нижнее белье.

Алиана Устиненко опубликовала откровенный снимок без нижнего белья


«Мои бедра отточены, а твой взгляд сосредоточен», - написала в подписи к снимку девушка.

Некоторые пользователи Сути осудили Алиану за столь откровенный кадр, заявив, что молодая мама не должна выкладывать такого рода фотографии.

Алиана Устиненко опубликовала откровенный снимок без нижнего белья

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Ключевые слова: Алиана Устиненко

Количество просмотров: 2 795
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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