Поклонники не могут узнать Викторию Боню

Виктория часто радует своих фолловеров новыми фотографиями из повседневной жизни. На днях же она опубликовала снимок, сделанный после гимнастики для глаз, но внешний вид Виктории подвергся жесткой критике."Закончила зарядку для глаз, теперь можно релакснуть.. обожаю эти упражнения, результат виден сразу! 20-25 мин в день и лицо в тонусе!" - сообщила в подписи Боня.Многие пользователи Сети заметили, что знаменитость в последнее время все меньше становится похожей на себя, а ее лицо уже выглядит совершенно не естественно.