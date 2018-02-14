Надежда Михалкова поделилась редким снимком своей мамы в молодости

Одними из первых любимую маму поздравили дочки. Надежда Михалкова разместила в своем микроблоге фотографию, которая была сделана много лет назад, на ней запечатлены родители девушки.«Самая красивая, самая заботливая, с большим сердцем — наша мама! Будь здорова ещё много-много лет! Мы тебя любим! С днём рождения, наша «валентинка», - подписала снимок Надежда.Поклонники присоединились к словам поздравления и отметили, что за последние 20 лет Татьяна практически не изменилась и выглядит просто шикарно.