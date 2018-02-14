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Надежда Михалкова поделилась редким снимком своей мамы в молодости

Сегодня, 15:09
Сегодня, 14 февраля, поздравления в честь дня рождения принимает Татьяна Михалкова, которой исполнился 71 год.

Надежда Михалкова поделилась редким снимком своей мамы в молодости
Одними из первых любимую маму поздравили дочки. Надежда Михалкова разместила в своем микроблоге фотографию, которая была сделана много лет назад, на ней запечатлены родители девушки.

Надежда Михалкова поделилась редким снимком своей мамы в молодости


«Самая красивая, самая заботливая, с большим сердцем — наша мама! Будь здорова ещё много-много лет! Мы тебя любим! С днём рождения, наша «валентинка», - подписала снимок Надежда.

Поклонники присоединились к словам поздравления и отметили, что за последние 20 лет Татьяна практически не изменилась и выглядит просто шикарно.

Надежда Михалкова поделилась редким снимком своей мамы в молодости

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Ключевые слова: Татьяна Михалкова

Количество просмотров: 1 742
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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