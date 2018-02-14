Анастасия Волочкова оскорбила своих подписчиков

Настоящая война между эпатажной звездой и некоторыми её подписчиками набирает обороты - на оскорбления в комментариях к снимкам Анастасия ответила своим постом под очередным фото: "Просыпаясь в Лондоне... Хорошего воскресенья! А вам свойственно просыпаться в Любви?.. Когда рядом спит любимый человек.. Судя по комментам недолюбленных теток, точно нет... Мои вы хорошие. Как же я просто угораю над вами... Прекрасное начало дня!".Из-за обилия негативных слов под некоторыми кадрами Волочкова даже отключила возможность их комментирования.