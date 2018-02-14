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Анастасия Волочкова оскорбила своих подписчиков

Сегодня, 20:07
В блоге скандальной балерины Анастасии Волочковой появилась странная запись.

Анастасия Волочкова оскорбила своих подписчиков
Настоящая война между эпатажной звездой и некоторыми её подписчиками набирает обороты - на оскорбления в комментариях к снимкам Анастасия ответила своим постом под очередным фото: "Просыпаясь в Лондоне... Хорошего воскресенья! А вам свойственно просыпаться в Любви?.. Когда рядом спит любимый человек.. Судя по комментам недолюбленных теток, точно нет... Мои вы хорошие. Как же я просто угораю над вами... Прекрасное начало дня!".

Анастасия Волочкова оскорбила своих подписчиков


Из-за обилия негативных слов под некоторыми кадрами Волочкова даже отключила возможность их комментирования.

Анастасия Волочкова оскорбила своих подписчиков


Анастасия Волочкова оскорбила своих подписчиков

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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