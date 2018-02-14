Из-за обилия негативных слов под некоторыми кадрами Волочкова даже отключила возможность их комментирования.
Анастасия Волочкова оскорбила своих подписчиков
Сегодня, 20:07
В блоге скандальной балерины Анастасии Волочковой появилась странная запись.
Настоящая война между эпатажной звездой и некоторыми её подписчиками набирает обороты - на оскорбления в комментариях к снимкам Анастасия ответила своим постом под очередным фото: "Просыпаясь в Лондоне... Хорошего воскресенья! А вам свойственно просыпаться в Любви?.. Когда рядом спит любимый человек.. Судя по комментам недолюбленных теток, точно нет... Мои вы хорошие. Как же я просто угораю над вами... Прекрасное начало дня!".
Из-за обилия негативных слов под некоторыми кадрами Волочкова даже отключила возможность их комментирования.
Из-за обилия негативных слов под некоторыми кадрами Волочкова даже отключила возможность их комментирования.
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Ключевые слова: Анастасия Волочкова
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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