Племянница Олега Яковлева пытается проверить правдивость информации о его женитьбе

Недавно же стало известно о том, что Олег был официально женат на своей возлюбленной Александре Куцевол. Но Татьяна не верит в эту информацию, поэтому сделала запрос в консульство.«Олег всегда говорил в личных и публичных беседах, что на Куцевол он жениться не намерен. Но по документам оказалось, что они якобы пять лет назад расписались в Сербии в каком-то городишке с населением 70 тысяч человек. Я бы еще поняла, если бы брак был заключен в Черногории. У Олега там квартира. Но зачем ехать в эту сербскую глушь? И потом хранить это все в тайне? Возможно, конечно, что Олег не хотел расстраивать поклонниц изменением в своем семейном статусе. Но родственникам-то и своим друзьям из «Иванушек» вполне мог рассказать! К тому же нет ни одной фотографии со свадьбы. А в имеющейся у меня копии из регистрационной книги этого городка не стоит ни одной подписи», - считает Татьяна.Напомним, что в завещании Яковлева не упоминается имени его супруги Александры Куцевол. По словам племянницы, Олег много раз переписывал свое завещание.