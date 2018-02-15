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Племянница Олега Яковлева пытается проверить правдивость информации о его женитьбе

Сегодня, 07:59
Племянница популярного певца Олега Яковлева, который скончался прошлым летом, продолжает претендовать на его наследство.

Племянница Олега Яковлева пытается проверить правдивость информации о его женитьбе
Недавно же стало известно о том, что Олег был официально женат на своей возлюбленной Александре Куцевол. Но Татьяна не верит в эту информацию, поэтому сделала запрос в консульство.

Племянница Олега Яковлева пытается проверить правдивость информации о его женитьбе


«Олег всегда говорил в личных и публичных беседах, что на Куцевол он жениться не намерен. Но по документам оказалось, что они якобы пять лет назад расписались в Сербии в каком-то городишке с населением 70 тысяч человек. Я бы еще поняла, если бы брак был заключен в Черногории. У Олега там квартира. Но зачем ехать в эту сербскую глушь? И потом хранить это все в тайне? Возможно, конечно, что Олег не хотел расстраивать поклонниц изменением в своем семейном статусе. Но родственникам-то и своим друзьям из «Иванушек» вполне мог рассказать! К тому же нет ни одной фотографии со свадьбы. А в имеющейся у меня копии из регистрационной книги этого городка не стоит ни одной подписи», - считает Татьяна.

Напомним, что в завещании Яковлева не упоминается имени его супруги Александры Куцевол. По словам племянницы, Олег много раз переписывал свое завещание.

Племянница Олега Яковлева пытается проверить правдивость информации о его женитьбе

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Ключевые слова: Олег Яковлев, Александра Куцевол

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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