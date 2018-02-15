Пелагея попросила поддержать ее мужа

По словам исполнительницы, супруг упорно готовился к предстоящим Олимпийским играм и попросила поддержки со стороны поклонников. Хоккеисты очень переживали, ожидая имена тех, кого допустили к Играм.«В какие-то моменты я волновалась больше Вани. Ведь я вижу, сколько сил и души отдается хоккею и понимаю, как важно было попасть в команду и поехать на Игры. Да и в целом спортсмены, это люди удивительной силы. Я ежедневно наблюдаю за своим мужем и восхищаюсь силе воли профессиональных атлетов, ведь это герои, которые отдают свое здоровье для того, чтобы ими гордились. Поэтому, пользуясь возможностью, хочу обратиться к болельщикам, с просьбой поменьше ругать ребят. Лучше поддерживайте их как можете. Поверьте, для них сейчас это очень важно», - поведала артистка.Напомним, что у супругов есть очаровательная дочка Таисия, и сейчас Пелагея все свое время посвящает малышке.