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Пелагея попросила поддержать ее мужа

Сегодня, 08:13
В настоящее время популярная певица Пелагея находится вместе со своим мужем Иваном Телегиным в Пхенчхане.

Пелагея попросила поддержать ее мужа
По словам исполнительницы, супруг упорно готовился к предстоящим Олимпийским играм и попросила поддержки со стороны поклонников. Хоккеисты очень переживали, ожидая имена тех, кого допустили к Играм.

Пелагея попросила поддержать ее мужа


«В какие-то моменты я волновалась больше Вани. Ведь я вижу, сколько сил и души отдается хоккею и понимаю, как важно было попасть в команду и поехать на Игры. Да и в целом спортсмены, это люди удивительной силы. Я ежедневно наблюдаю за своим мужем и восхищаюсь силе воли профессиональных атлетов, ведь это герои, которые отдают свое здоровье для того, чтобы ими гордились. Поэтому, пользуясь возможностью, хочу обратиться к болельщикам, с просьбой поменьше ругать ребят. Лучше поддерживайте их как можете. Поверьте, для них сейчас это очень важно», - поведала артистка.

Напомним, что у супругов есть очаровательная дочка Таисия, и сейчас Пелагея все свое время посвящает малышке.

Пелагея попросила поддержать ее мужа

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Ключевые слова: Пелагея

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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