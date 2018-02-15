Вальтер Соломенцев не теряет надежды на воссоединение с экс-избранницей

Позже в микроблоге девушки появились фотографии с незнакомым молодым человеком, что взбесило Вальтера. Он не теряет надежды на то, что Олеся сможет ему дать второй шанс.«Я предлагал Олесе выйти за меня замуж, и неоднократно. Венчаться хотел бы, конечно. Сейчас рассуждать смешно, ведь никаких нет шансов, потому что она твердо решила, что не хочет быть со мной, - признается "СтарХиту" Соломенцев. - Давить не хочу, хотя понимаю, что любую девушку можно добиться. Я ценю любовь, которая не зависит от влияний извне. Я обожествляю это чувство. Мне тяжело, я безумно в нее влюблен, схожу с ума, теряю самообладание, не могу ничего поделать».Напомним, что сейчас Олеся проживает в Санкт-Петербурге и счастлива в новых отношениях, а Вальтер изводит себя ревностью.