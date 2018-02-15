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Вальтер Соломенцев не теряет надежды на воссоединение с экс-избранницей

Сегодня, 08:20
Осенью 2017 года звезды телепроекта "Дом-2" Вальтер Соломенцев и Олеся Лисовская объявили о расставании.

Вальтер Соломенцев не теряет надежды на воссоединение с экс-избранницей
Позже в микроблоге девушки появились фотографии с незнакомым молодым человеком, что взбесило Вальтера. Он не теряет надежды на то, что Олеся сможет ему дать второй шанс.

Вальтер Соломенцев не теряет надежды на воссоединение с экс-избранницей


«Я предлагал Олесе выйти за меня замуж, и неоднократно. Венчаться хотел бы, конечно. Сейчас рассуждать смешно, ведь никаких нет шансов, потому что она твердо решила, что не хочет быть со мной, - признается "СтарХиту" Соломенцев. - Давить не хочу, хотя понимаю, что любую девушку можно добиться. Я ценю любовь, которая не зависит от влияний извне. Я обожествляю это чувство. Мне тяжело, я безумно в нее влюблен, схожу с ума, теряю самообладание, не могу ничего поделать».

Напомним, что сейчас Олеся проживает в Санкт-Петербурге и счастлива в новых отношениях, а Вальтер изводит себя ревностью.

Вальтер Соломенцев не теряет надежды на воссоединение с экс-избранницей

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Ключевые слова: Вальтер Соломенцев, Олеся Лисовская

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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