Анатолий Цой признался, что же связывает его с Анной Седоковой

Молодой человек дал интервью и в беседе с журналистами откровенно ответил на их вопросы. Он не стал скрывать и тот факт, что с Анной Седоковой его связывает лишь дружба, хотя неоднократно появлялись слухи об их романе."Все началось с проекта «Хочу к Меладзе», где мы и познакомились с Анечкой. Это было в 2014 году, и с тех пор великолепно общаемся! Мы многое пережили вместе, всегда поддерживаем друг друга в трудные моменты и радуемся хорошим. Ничего, кроме теплой дружбы, нас не связывает. Я безумно люблю этого человека, она действительно искренняя, добрая, замечательная девушка. Хороший друг и советчик. Я надеюсь, что мы сможем сохранить эту дружбу, несмотря ни на что. И очень хочу, чтобы у Ани все в жизни сложилось!" - признается исполнитель.Напомним, что Анна и Анатолий много раз провоцировали слухи о том, что между ними нечто большее, чем дружба, публикуя совместные снимки.