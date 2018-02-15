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Анатолий Цой признался, что же связывает его с Анной Седоковой

Сегодня, 08:26
Вчера на телеканале СТС LOVE состоялась премьера нового телепроекта "Сарахнэ", ведущим которого стал Анатолий Цой.

Анатолий Цой признался, что же связывает его с Анной Седоковой
Молодой человек дал интервью и в беседе с журналистами откровенно ответил на их вопросы. Он не стал скрывать и тот факт, что с Анной Седоковой его связывает лишь дружба, хотя неоднократно появлялись слухи об их романе.

Анатолий Цой признался, что же связывает его с Анной Седоковой


"Все началось с проекта «Хочу к Меладзе», где мы и познакомились с Анечкой. Это было в 2014 году, и с тех пор великолепно общаемся! Мы многое пережили вместе, всегда поддерживаем друг друга в трудные моменты и радуемся хорошим. Ничего, кроме теплой дружбы, нас не связывает. Я безумно люблю этого человека, она действительно искренняя, добрая, замечательная девушка. Хороший друг и советчик. Я надеюсь, что мы сможем сохранить эту дружбу, несмотря ни на что. И очень хочу, чтобы у Ани все в жизни сложилось!" - признается исполнитель.

Напомним, что Анна и Анатолий много раз провоцировали слухи о том, что между ними нечто большее, чем дружба, публикуя совместные снимки.

Анатолий Цой признался, что же связывает его с Анной Седоковой

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Ключевые слова: Анатолий Цой, Анна Седокова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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