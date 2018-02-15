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Дочь Курта Кобейна откровенно поведала о борьбе с алкогольной зависимостью

Сегодня, 10:13
Недавно дочка легендарного Курта Кобейна и Кортни Лав, 25-летняя Фрэнсис Бин, шокировала неожиданным заявлением.

Дочь Курта Кобейна откровенно поведала о борьбе с алкогольной зависимостью
Девушка опубликовала в своем микроблоге пост, в котором сообщила о том, что на протяжении двух лет не пьет алкоголь. После излечения от алкоголизма Фрэнсис смогла наладить отношения с мамой.

Дочь Курта Кобейна откровенно поведала о борьбе с алкогольной зависимостью


«Я хотела написать это сообщение здесь, в Оаху, среди природы. Здесь это выглядит особенно символичным, потому что сегодня мой второй трезвый день рождения. Это интересное для меня решение — рассказать о столь личном моменте открыто. Но я хочу, чтобы мой опыт стал полезным для других людей и помог тем, кто тоже через это прошел. Каждый день — это борьба с болью, депрессией и другими ужасными вещами. Безусловно, для меня и всех, кто меня окружает, то, какой я теперь стала, — это лучшее, что со мной было за последнее время.

Дочь Курта Кобейна откровенно поведала о борьбе с алкогольной зависимостью


Поэтому сегодня я собираюсь отметить, что наконец здорова и очень счастлива, что могу испытывать различные эмоции. Я постоянно развиваюсь. И как бы банально это ни звучало, жизнь станет лучше, если вы сами этого захотите. Я никогда не буду утверждать, что знаю что-то, чего не знают другие. Но я знаю, что нужно мне, а стремление уйти из этого мира — это больше не про меня», — сообщила дочка музыканта.

Напомним, что после смерти отца Фрэнсис долго не могла прийти в себя, пять лет она не поддерживала связь с мамой.

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Ключевые слова: Кортни Лав, Курт Кобейн

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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