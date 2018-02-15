Полуобнаженная Кейт Аптон не смогла удержаться на скале во время съемок

Во время съемочного процесса случилось несчастье. Сильная волна, окатив скалу, на которой стояла модель, сбила ее с ног. В результате Кейт свалилась прямо в воду.«Когда я залезла на тот камень и посмотрела вниз, то поняла, что это может плохо закончиться. Мне было очень страшно», — призналась Аптон.К счастью, ничего серьезного не произошло, модель отделалась лишь испугом.