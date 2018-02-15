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Полуобнаженная Кейт Аптон не смогла удержаться на скале во время съемок

Сегодня, 10:45
Недавно известная модель Кейт Аптон принимала участие в новой фотосессии для глянцевого издания Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Полуобнаженная Кейт Аптон не смогла удержаться на скале во время съемок
Во время съемочного процесса случилось несчастье. Сильная волна, окатив скалу, на которой стояла модель, сбила ее с ног. В результате Кейт свалилась прямо в воду.

Полуобнаженная Кейт Аптон не смогла удержаться на скале во время съемок


«Когда я залезла на тот камень и посмотрела вниз, то поняла, что это может плохо закончиться. Мне было очень страшно», — призналась Аптон.

Полуобнаженная Кейт Аптон не смогла удержаться на скале во время съемок


К счастью, ничего серьезного не произошло, модель отделалась лишь испугом.

Полуобнаженная Кейт Аптон не смогла удержаться на скале во время съемок

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Ключевые слова: Кейт Аптон

Количество просмотров: 6 227
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, passion.ru

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